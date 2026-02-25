S’obre la convocatòria de les subvencions per a l’any 2026 destinada a la conservació del patrimoni cultural

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural per al 2026. Aquests ajuts, dotats amb un import total de 225.452,27 euros, estan destinats a la conservació del patrimoni material (documental, bibliogràfic, moble i immoble) i immaterial.
Per a optar als ajuts cal que els projectes estiguin signats i realitzats per professionals acreditats que exerceixin preferentment a Andorra, i s’han de basar en principis científics i criteris tècnics. En cap cas, els projectes poden haver estat iniciats amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció i aquesta no pot superar el 50% del cost de les obres o intervencions en béns immobles. Per a béns mobles, documentals, bibliogràfics i immaterials, l’ajut econòmic no pot superar el 80% de la intervenció. Les sol·licituds seran analitzades i valorades per un òrgan tècnic a partir dels criteris de valoració específics descrits a les bases de la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de maig i s’han d’adreçar al Servei de Tràmits del Govern d’Andorra, en horari d’atenció al públic, o bé efectuar-les telemàticament a www.e-tramits.ad. El plec de bases conté tots els detalls d’aquests ajuts i es pot descarregar de manera gratuïta a la web de Govern.
Els àmbits d’actuacions que contemplen les subvencions són els següents:
Ajuts per a la conservació del patrimoni documental: estan gestionats a través de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents (tel. 802 288), i tenen per objectiu promoure la implantació de sistemes de descripció i gestió de fons documentals, així com actuacions de conservació i restauració. Els projectes poden rebre ajuts d’entre 1.000 i 10.000 euros.
Ajuts per a la conservació del patrimoni bibliogràfic: estan coordinats des de la Biblioteca Nacional (tel. 826 445), amb l’objectiu de fomentar accions de descripció, gestió, conservació i restauració de fons bibliogràfics. Les subvencions oscil·len entre 1.000 i 10.000 euros.
Ajuts per a la conservació del patrimoni moble: estan gestionats per l’Àrea de Patrimoni Cultural (tel. 844 141), amb la voluntat de contribuir a la conservació i restauració de béns mobles integrants del patrimoni cultural. Els ajuts poden situar-se entre 1.000 i 50.000 euros.
Ajuts per a la conservació del patrimoni immoble: estan gestionats per l’Àrea de Patrimoni Cultural (tel. 844 141) i tenen com a finalitat contribuir al finançament de projectes de conservació integrada, restauració, manteniment i millora del patrimoni arquitectònic. S’hi inclouen actuacions com restauracions, rehabilitacions, consolidació d’estructures, cobertes i façanes, així com adaptacions a noves normatives. Els projectes poden obtenir subvencions d’entre 5.000 i 100.000 euros.
Ajuts per a la conservació del patrimoni immaterial: estan gestionats per l’Àrea de Patrimoni Cultural (tel. 844 141) i tenen com a objectiu la promoció de la conservació i la difusió de manifestacions del patrimoni immaterial, amb ajuts d’entre 1.000 i 5.000 euros.