Salut i Educació elaboren una enquesta per millorar els sistemes de prevenció davant la COVID-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han agraït aquest divendres la col·laboració d’alumnes i personal docent en el cribratge massiu de la COVID-19 a la comunitat educativa, que s’ha tancat amb una participació superior al 91%. De fet, ambdós han avançat que actualment s’estan tancant els darrers detalls de les conclusions de l’estudi, que permetran obtenir una fotografia del grau d’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 d’aquest col·lectiu.

Així doncs, un cop finalitzat el cribratge massiu de les escoles, Vilarrubla i Martínez Benazet han explicat que el Govern enviarà pròximament una enquesta voluntària a les persones que hi hagin participat, amb qüestions referents, entre d’altres, als antecedents o a possibles situacions que hagin pogut portar al contagi. L’enquesta té l’objectiu de millorar de forma continuada els sistemes de prevenció que permetin uns centres més segurs. Els dos ministres han fet una nova crida a la col·laboració ciutadana per poder obtenir una informació més àmplia de la situació actual de la infecció per SARS-CoV-2 en la comunitat educativa.

Sobre l’enquesta, Joan Martínez Benazet ha remarcat que les dades personals són confidencials, estan protegides en conformitat a l’establert en la regulació al Principat d’Andorra en matèria de protecció de dades personals, i només s’utilitzaran per a la recerca epidemiològica, conservant-se dissociades de qualsevol dada que pugui identificar persones concretes. En cap cas es compartiran ni es faran públiques. “L’enquesta és de cabdal importància per tenir més coneixement sobre el comportament del virus i demanem que contestin la major part de persones possibles”, ha apuntat el responsable de Salut.

D’altra banda, Ester Vilarrubla ha avançat que des del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa s’està treballant, juntament amb les companyies adjudicatàries de les línies de transport nacional regular de viatgers, en mesures d’ampliació de les freqüències dels busos per reduir els temps d’espera en els punts amb més afluència.