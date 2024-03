El Cos d’Agents Rurals activa un operatiu especial de vigilància amb motiu de les vacances de Setmana Santa

Una agent rural fent tasques de vigilància a la natura (Govern.cat)

Entre els dies 29 de març i l’1 d’abril, el Cos d’Agents Rurals posa en marxa un operatiu especial de vigilància amb motiu de les vacances de Setmana Santa. Aquest dispositiu consisteix en el desplegament d’agents en una cinquantena de zones identificades com d’alta freqüentació de visitants. L’objectiu és vetllar pel compliment de la normativa de protecció del medi natural, especialment en els espais naturals protegits.

Es tracta d’una vigilància preventiva per a facilitar l’accés als espais naturals de forma controlada i segura per a les persones. Es vetlla per a la prevenció dels incendis, i per a què les activitats d’acampada i la circulació motoritzada es desenvolupin adequadament.

Des del Cos d’Agents Rurals es recorda que cal tenir en compte les prohibicions i que no està permès circular amb vehicle motoritzat fora de les pistes forestals. També que cal aparcar només en zones autoritzades ja que els cotxes estacionats en camps, prats i entrades de camins poden obstaculitzar el pas dels vehicles d’emergència o bé de tractors i veïnat.

Els Agents Rurals vetllen per a fer compatibles les activitats d’oci i turístiques amb la protecció del paisatge, la flora i la fauna. I també controlen que no es causi perjudicis a les explotacions agrícoles i ramaderes. Per això es demana no estacionar ni practicar cap tipus d’activitat dins de camps de conreu, i es recorda que cal mantenir els gossos lligats en zones amb ramats per a evitar incidents.

Les darreres precipitacions han fet disminuir el perill d’incendi forestal, però, cal tenir present que està totalment prohibit fer foc de qualsevol tipus (barbacoes i fogons de gas inclosos) en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta sense autorització.

El dispositiu comptarà amb el suport d’un helicòpter i embarcacions de vigilància a la zona del Cap de Creus i Illes Medes i a les comarques de les Terres de l’Ebre.

Es fa una crida a gaudir dels espais naturals de forma responsable i produint el mínim impacte possible sobre el medi natural. El cos operatiu recorda que sempre que se surt a gaudir de la natura cal deixar el bosc net i endur-se qualsevol deixalla que s’hagi pogut generar. En cas que es trobi un animal salvatge ferit, cal contactar amb els Agents Rurals a través del 935617000.