El Comú de Canillo habilita els cònsols per constituir la nova societat SETAP365

El Comú de Canillo ha donat llum verda aquest dijous per tirar endavant la constitució de la societat de majoria pública SETAP365 (Soldeu El Tarter Arinsal Pal), que naixerà amb un capital social d’un milió d’euros i una aportació d’accions en forma de prima de 110 milions euros de la corporació canillenca (40,23%), de Crèdit Andorrà (39,80%) i del Comú de la Massana (19,96%). El Consell de Comú ha facultat els cònsols, Francesc Camp i Marc Casal per dur a terme l’operació de constitució de la nova societat i signar tots els documents necessaris, com el pacte de socis o els estatuts. La integració d’ENSISA i EMAP dins de SETAP365 té una valoració d’aproximadament 111 milions d’euros.

Les accions rebudes de SETAP365 per part de les administracions públiques corresponen a la sèrie A, a diferència de les accions de tipus B, que estan reservades a entitats privades. La societat SETAP365 serà majoritàriament pública i al pacte de socis s’ha previst que les accions de tipus A sempre tinguin un percentatge majoritari, per tal de garantir el seu caràcter eminentment públic.

Camp ha explicat que la integració entre ENSISA i EMAP aportarà beneficis com ara un major pes de decisió en el mercat andorrà així com més competitivitat en els mercats internacionals. També ha subratllat que s’assoliran millors resultats econòmics amb més capacitat d’inversió per part d’ENSISA i, per tant, més cànon i dividends pel Comú. Un altre dels punts que ha destacat és la voluntat d’obrir les activitats a les dues estacions durant 365 dies a l’any. Aquest fet, ha apuntat, repercutirà sobre el teixit econòmic de les dues parròquies i del país.

Respecte a ENSISA i EMAP, el cònsol ha assenyalat que es pretén garantir l’estabilitat futura d’aquestes dues societats, assegurant la viabilitat de les mateixes i amb un pla d’inversions diferenciat, amb una primera inversió inicial que es materialitzarà amb la unió esquiable entre Arinsal i Pal per un import de 36,5 milions d’euros, i un pla d’inversions a deu anys d’ENSISA de 74 milions d’euros.

Es preveu generar economies d’escala conjuntes d’entre 5,2 i 7,3 milions d’euros anuals (a partir del 5è any) pel que fa als beneficis de la societat, tenint en compte l’estalvi en despeses en les dues societats i amb un increment progressiu d’ingressos.

Tancament de comptes a Grandvalira-ENSISA

Un dels altres temes rellevants durant la sessió d’avui ha estat la presentació dels comptes de la temporada 2020-21 a càrrec del director general de Grandvalira-ENSISA, David Hidalgo. La societat explotadora de les pistes de Canillo, Soldeu i El Tarter va tancar l’exercici amb 12,7 milions d’euros de pèrdues. Tot i que l’estació va activar una ferma política de contenció de la despesa (es va reduir en un 50%), l’estació va vendre un 95% menys del que és habitual a causa de l’impediment de rebre esquiadors.

La temporada passada va ser una campanya de neu especialment marcada per la situació sanitària i per les restriccions de mobilitat als mercats de proximitat i als mercats internacionals. Pràcticament, l’estació només va obrir per a públic resident, oferint així un servei públic a esquiadors, a esquí clubs i federacions del país.

La nota positiva van ser els resultats rècord assolits durant la temporada d’estiu passada a l’estació. Segons ha explicat Hidalgo, és el quart estiu consecutiu amb resultats satisfactoris gràcies a la bona acollida de les activitats al Mon(t) Magic Family Park de Canillo i als serveis de restauració a Soldeu i al Forn.

Execució del tercer trimestre

El Comú ha informat també sobre l’execució del pressupost del tercer trimestre del 2021 amb xifres positives, en concret, amb un superàvit de 2.893.597 euros.

La corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp, va ingressar més de 8,9 milions d’euros, una xifra en línia amb la previsió d’ingressos pressupostats. En el capítol de despeses es van liquidar un total de 6 milions d’euros aproximadament, un import acord amb el previst al pressupost del 2021.

La consellera de Finances, Begoña Rubio ha explicat que es va aprovar un pressupost ajustat per un valor de 13,4 milions d’euros davant dels 15,4 milions de l’any anterior. A més, es va fer una previsió d’ingressos inferior tenint en compte la situació sanitària i es va fer una reducció en la despesa de funcionament del 9,8%. També en el capítol d’inversió es va fer una contracció del 27,7%.

Durant el consell de comú també s’han aprovat les adjudicacions d’obres per valor de 784.036,73 euros en diferents actuacions a la parròquia, com ara el parc infantil de Prats, el Peu del Tarter fase 2; la Voravia Principat Park a Incles, i la remodelació i millora del cementiri del Mereig.

Paral·lelament a les obres, s’ha aprovat l’adjudicació d’un concurs públic nacional, amb caràcter d’urgència, per al subministrament, instal.lació i manteniment d’una xarxa de comunicacions sense fils WIFI LORA per la parròquia de Canillo per valor de 165.691,40 euros, així com i un concurs públic nacional, per a la contractació de les pòlisses d’assegurances necessàries per cobrir riscos diversos del Comú de Canillo, per valor de 58.711,80 euros.