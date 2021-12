Francesc Viaplana, confinat després de donar positiu de COVID-19

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, s’ha confinat a casa seva després que aquest dimecres li han confirmat que ha donat positiu de COVID-19.

Des de les xarxes socials, el batlle urgellenc ha matisat que es troba “bé” i que només té alguns símptomes de la malaltia, però que per precaució ha seguit les recomanacions del Departament de Salut i aquests dies segueix treballant des de casa seva. En l’aspecte personal, Viaplana ha lamentat que no podrà celebrar aquest Nadal amb normalitat amb les seves dues filles i amb la resta de la família. En tot cas, ha aprofitat per demanar novament precaució a tota la població i a seguir l’exemple i, per tant, a confinar-se en cas de donar positiu de coronavirus, d’haver estat en contacte directe amb un positiu o de tenir sospites de contagi.