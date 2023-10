El codony: Fruita de temporada

Diverses peces de codony (Getty images)

El codony és una fruita que pertany a la família de les Rosàcies i al gènere Cydonia. És coneguda científicament com a Cydonia oblonga. Aquesta fruita és originària de regions d’Àsia Occidental. El codony és una font de nutrients, vitamines i minerals importants per a la salut. Conté vitamina C, vitamina K, potassi i fibra dietètica. La vitamina C és un antioxidant que dona suport al sistema immunitari i la vitamina K és essencial per a la coagulació sanguínia i la salut òssia.

La fibra dietètica que conté aquesta fruita, pot ajudar a millorar la digestió i prevenir problemes com el restrenyiment. Consumir aliments rics en fibra, per tant, promou la salut del sistema digestiu. Altres dels beneficis que té el codony són:

Antioxidants: Ajuden a combatre els radicals lliures en el cos. Aquests compostos poden ajudar a reduir el risc de malalties cròniques i l’envelliment prematur.

Salut cardiovascular: El potassi present en el codony pot contribuir a mantenir la pressió arterial en nivells saludables, la qual cosa al seu torn redueix el risc de malalties cardiovasculars.

Sistema immunitari: La vitamina C és essencial per a la funció adequada del sistema immunitari i pot ajudar a prevenir refredats i malalties.

Ajuda a controlar el pes: La fibra present en el codony pot ajudar a controlar la gana i promoure la sacietat, la qual cosa pot ser beneficiós per als qui busquen mantenir o perdre pes.

A més, el codony té molts usos dins la cuina: Poden fer-se melmelades, gelees, salses i es pot agregar a postres i plats salats. Té un sabor únic i una aroma fragant que pot millorar el sabor de moltes receptes.