YouTube prova un nou servei d’streaming de jocs de la companyia Google

YouTube, el gegant de l’streaming propietat de Google, ha anat estenent i ampliant els seus serveis al llarg del temps en diversos sectors del mercat audiovisual, com el de la música, la televisió en directe, la compra de pel·lícules, o els pòdcasts. Ara, i una vegada es confirma l’entrada en fase de proves del servei Playables, també s’estén cap al gaming i, concretament, els jocs en streaming. L’objectiu de Playables és el fet d’integrar jocs en streaming en la mateixa plataforma de YouTube.

L’existència d’aquest projecte va ser revelada amb anterioritat, aquest mateix any, quan es va informar sobre “un producte orientat a la reproducció de jocs en línia” de la mateixa plataforma. En aquest moment, se sabia poc, ja que només es trobava en fase de prova interna entre els empleats.

La confirmació que des de YouTube estan treballant en Playables ha vingut de la mà de funcionalitats en fase de prova que la mateixa companyia ha fet pública recentment.

De moment, aquesta funcionalitat es trobarà disponible per a un nombre limitat d’usuaris, els quals podran veure una nova secció en la seva pàgina principal de YouTube denominada Playables. La jugabilitat d’aquests jocs serà possible tant en la plataforma web per a sistemes d’escriptori, com a través de l’app mòbil, segons indica el mateix comunicat.

La companyia no ha proporcionat detalls sobre quins jocs estaran disponibles com a part d’aquest nou servei, ni sobre com els desenvolupadors interessats poden sumar-se a aquest.

La iniciativa arriba després que, a principis d’any, Google tanqués el seu servei de gaming en streaming Stadia. Aleshores, per què torna ara a la càrrega sota el segell de YouTube?

És possible que des de Google considerin que la marca YouTube pot tenir més èxit en l’àmbit dels videojocs a causa de la gran presència d’streamers especialitzats en gaming amb els quals compte aquesta plataforma, i que monetitzen els seus canals gràcies a nombrosos vídeos en els quals es mostren partides, tan en diferit, com en directe.





