El Cicle de Perfeccionament Professional 2021 enceta l’any a la UdA amb formacions de curta durada

El Cicle de Perfeccionament Professional (CPP) inaugura l’any 2021 a la Universitat d’Andorra (UdA) amb un seguit de formacions presencials de curta durada, obertes al públic en general i sobre temàtiques molt diverses. Concretament, les primeres quatre propostes formatives que conformen el cicle es desenvoluparan a partir del 26 de febrer, i fins al 15 d’abril, en els àmbits de la comunicació, de la salut i de l’administració d’empreses. Aquestes formacions curtes s’impartiran a la mateixa Universitat.

La primera formació es titula ‘Alteracions de conducta en persones amb Autisme. Comprensió i estratègies d’intervenció’ i s’impartirà els dies 26 i 27 de febrer de 2021. Es presentaran estratègies d’intervenció eficaces per dotar d’eines als professionals en la seva intervenció quotidiana, a partir de la comprensió de l’origen i les funcions de les alteracions conductuals de les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA).

Els mateixos dies s’impartirà un Taller Inbound Recruiting: la metodologia per atreure més i millors candidats. En aquest s’explicaran estratègies de màrqueting aplicades al reclutament que han aconseguit multiplicar per setze el nombre de candidats, augmentar la ràtio d’adequació i reduir la durada dels processos. Com atraure els millors, enamorar-los en el procés de selecció i contractar-los més ràpidament.

La Confecció de l’EFE (Estat de Fluxos d’Efectiu). Aplicació pràctica, es realitzarà els dies 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de març de 2021. L’Estat de Fluxos d’Efectiu (EFE) és un estat comptable que ens indica la variació neta de l’efectiu sofert durant l’exercici. La seva utilitat com a eina d’anàlisi és remarcable, ja que aporta informació valuosa a l’hora de fer una correcta planificació empresarial.

La darrera formació es titula Com crear la teva marca i posicionament professional a Linkedln i tindrà lloc els dies 14 i 15 d’abril de 2021. Només tenint un perfil de LinkedIn no és suficient. Per treure-li el màxim partit, cal saber com crear una proposta de valor com a professional i explicar-la al món, amb un perfil de complet i atractiu per connectar amb les persones que interessen i tenir més visibilitat.

La Universitat d’Andorra, conscient que la divulgació científica no s’ha de limitar a l’ensenyament reglat, sempre ha basat la seva planificació en l’obertura mitjançant la difusió dels coneixements que li són propis entre la societat andorrana en general. En aquesta línia, ha organitzat, des de l’any 1996, el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), adreçat als estudiants del darrer curs de les formacions reglades i obert als professionals del país. El Cicle de Perfeccionament Professional compta amb la col·laboració de la Fundació Crèdit Andorrà que, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social, té subscrit un conveni de col·laboració amb la Universitat d’Andorra des de l’any 2004, a través del qual contribueix a facilitar l’accés a la formació finançant un 20% de la matrícula.

Les inscripcions es formalitzen al web uda.ad.