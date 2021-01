Detinguda per insultar la policia picant a la porta del despatx central del Cos de l’Ordre

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 24 persones durant aquesta darrera setmana (del 18 al 24 de gener del 2021). Una d’elles, una dona jove, de 18 anys, que, a les 02:52 hores del 22 de gener, picava a les portes d’accés del despatx central de policia proferint insults cap als serveis i desobeeix reiteradament les indicacions de dur posada la mascareta d’ús obligatori. Així, els agents la van detenir com a presumpta autora dels delictes contra l’honor i la funció pública. A més, se li troba un embolcall amb 0,5 grams de marihuana.

També s’han fet quatre detencions per contraban de tabac. La primera es va produir el dia 19 de gener a les 23:50 hores a la frontera del Baladrà. Es tracta d’un jove de 18 anys a qui els agents de la Unitat de Lluita contra el frau de la Duana Andorrana han controlat amb un turisme amb diversos fardells de tabac, valorat en 17.400 euros. Les altres tres detencions per contraban de tabac es van produir el dia 20 de gener a les 18:40 hores al Pas de la Casa. Es tracta de tres homes de 19, 23 i 26 anys, a qui també s’acusa de grup organitzat, que van ser controlats en un aparcament del Pas de la Casa i al maleter del seu vehicle es troben 3.000 paquets de tabac valorats en 10.440 euros.

Altres sis persones, un veí d’Andorra de 34 any i altres cinc homes d’edats entre els 20 i els 27 anys, van ser detingudes el dia 18 en el marc de la operació judicialitzada anomenada “FOREX” contra la lluita del frau financer. La batlle instructora els va deixar en llibertat després d’escoltar les seves declaracions.

Delictes contra la integritat física i moral

El dia 18 a les 00:09 hores a Ordino es va detenir un home de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Es van requerir els serveis policials per una disputa de parella, on la víctima resulta amb una ferida sagnant a la cella dreta i un contusió al nas.

Delictes contra la salut pública

El dia 17 a les 12:50 hores a la frontera del riu Runer, es va detenir un home de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’introducció d’estupefaents (1,6 grams de cocaïna), accedia al Principat en un turisme particular.

Delictes contra el patrimoni

El dia 19 es van produir dues detencions per presumptes delictes contra el patrimoni. La primera va ser a les 09:05 hores al Pas de la Casa. Es tracta d’un home de 31 anys que feia objecte d’una ordre de recerca judicial des de l’any 2019 per creació de moneda inautèntica i furts amb força en diferents caixers automàtics del Principat.

A les 17:07 hores a Andorra la Vella es va detenir un home de 21 anys, acusat d’haver furtat diverses joies -per un valor aproximat de 2.000 euros- d’una companya de pis, que després va portar a un establiment de compra/venda d’or del Principat per vendre-les.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Per delictes contra la seguretat del trànsit s’han detingut set persones. Quatre en presentar taxes d’alcoholèmia positives en controls rutinaris, dos més amb taxes d’alcoholèmia positives després de patir accidents de danys materials i un altre que, a més va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar, a qui es va controlar en cometre una infracció al codi de la circulació.

Delictes contra la funció pública i l’Administració de Justícia

El dia 19 a les 00:09 hores a Encamp es va detenir un home de 28 anys com a presumpte autor d’uns delictes contra la funció pública i l’honor. La Policia va ser requerida perquè el veí d’un immoble tindria el volum de música molt elevat, i en aquesta acció infringeix la llei de seguretat pública. En ser qüestionat pels fets, l’interessat va reaccionar de manera desproporcionada, i va emprar una greu resistència i injuriant els agents de Policia, segons informa el comunicat del Cos de l’Ordre.

El dia 24 a les 21:53 hores a Andorra la Vella es va detenir un home de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una pena d’arrest nocturn ferm a complir al Centre Penitenciari-.