El 25N, Dia internacional contra les violències envers les dones, present a tot l’Alt Urgell

Un any més, des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, s’han organitzat un seguit de propostes amb motiu del dia internacional contra les violències envers les dones, que es commemora cada 25 de novembre a tot el món.

El programa d’enguany destaca per la gran varietat de tallers, xerrades i espectacles que s’oferiran arreu de la comarca, de manera gratuïta, des de l’11 fins al 29 de novembre. Un dels objectius de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat és que el 25 de novembre no esdevingui simplement una data aïllada respecte a la resta de dies de l’any, sinó que la lluita en la prevenció i la sensibilització contra la violència masclista pugui estendre’s durant tot l’any, reforçant el missatge especialment durant tot el mes de novembre.

Per una banda, el taller “Entre la por i la seguretat. Eines per conèixer i gestionar la por” serà conduït per la psicòloga del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, Xènia Rodrigo. Un taller dirigit exclusivament a dones i a noies de més de 16 anys i que s’oferirà als municipis d’Oliana i de Coll de Nargó. Per altra, el taller “Apodera’t” a càrrec de la coach Anna Bentanachs, per a dones i noies majors d’edat, té com a objectiu reconèixer la pròpia relació amb la confiança i com generar-ne més.

Per últim, el taller “Més que paraules”, en col·laboració amb la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell, i a càrrec de la rapsoda Alba Mascarella, dirigit a dones i a noies de més de 16 anys, pretén endinsar-se en el món de la veu i de la narració a través de textos de dones i com a través del propi cos es poden expressar emocions amagades. En tots els tallers és necessària inscripció prèvia.

La xerrada “Artemisia Gentileschi, dona i pintora al S. XVII: una història de maltractament i superació a través de les seves pintures” anirà a càrrec de la guia intèrpret i tècnica de patrimoni Mònica Santín, la qual s’ha organitzat als municipis d’Organyà, Oliana i Coll de Nargó.

La Tribu Juganera, amb els seus “Contes violeta”, oferirà durant tot el mes de novembre un espectacle teatralitzat sobre contes amb contingut feminista a la ZER Narieda i a la ZER Urgellet.

L’espectacle “Líquides”, protagonitzat per les joves de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell podrà veure’s als municipis de Montferrer i Castellbò, Coll de Nargó, Adrall, Estamariu i Organyà, entre els dies 23 i 27 de novembre. El mateix divendres 25 de novembre a les 12h a l’Institut-Escola d’Oliana i a les 18.30h a la sala sant Domènec de la Seu, també s’oferirà el mateix espectacle, prèvia lectura del manifest institucional, a càrrec de diverses autoritats i veïns i veïnes.

Per últim, el dimarts 29 de novembre, en col·laboració amb la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell, el Pla Educatiu d’Entorn i l’Escola de famílies de la Seu, s’ha convidat a l’experta en educació afectivosexual en la infància, Júlia Sánchez. És una activitat adreçada a famílies d’infants entre 0 i 3 anys. Durant la xerrada, hi haurà servei de canguratge a la sala infantil de la mateixa biblioteca.