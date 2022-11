Marta Deu presenta a Encamp el seu nou poemari, Descosits

Aquest dijous, 17 de novembre, tindrà lloc a la Sala de Festes d’Encamp la presentació del darrer treball poètic de l’encampadana Marta Deu, que porta per títol Descosits i ha estat publicat per Anem Editors. El volum presenta quatre reculls poètics, escrits separadament i en moments vitals diferents, però impulsats per un anhel comú: la voluntat de l’autora de cercar-se a si mateixa a través de les emocions. En aquest treball, Deu explora temàtiques ben diverses, des dels seus pensaments més íntims fins a l’impacte que li provoquen fets tràgics del nostre món actual.

El 2016, Marta Deu va inaugurar la col·lecció de poesia d’Anem Editors amb Del Pas de la Casa, menuda memòria, un treball exitós que va arribar a tenir dues edicions, un mèrit important al Principat en el camp de la poesia.

La presentació comptarà amb la intervenció de la Cònsol Major d’Encamp, Laura Mas, i de l’editor Josep Dallerès, que conversarà amb l’autora. Marta Deu clourà l’acte amb la recitació d’alguns dels seus poemes.