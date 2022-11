La Seu d’Urgell acull la Fira i Concurs Nacional de Cavall Pirinenc Català

La Seu d’Urgell acull l’edició d’enguany de la Fira i Concurs Nacional de Cavall Pirinenc Català. El certamen es durà a terme aquest divendres i dissabte al camp annex de l’Aparcament Doctor Peiró i l’organitza la Federació de Cavall Pirinenc Català (FECAPI). S’hi inclou les categories de sobrany, sobranya, terçó, terçona, quartó, euga amb pollí i semental.

L’esdeveniment començarà divendres, dia 18, amb l’arribada dels cavalls participants, entre les 3 de la tarda i les 8 del vespre. Cada inscrit haurà de recollir la seva bossa de participant i portar un cubell per a abeurar els seus animals. Més tard, a 2/4 de 10 de la nit, a la Pista Polivalent, hi haurà un sopar de benvinguda per als ramaders participants i una festa amb DJ.

Dissabte dia 19, l’activitat arrencarà a les 9 del matí, amb un esmorzar per als inscrits. El concurs començarà a les 10 i s’acabarà a les 2 del migdia, amb el lliurament de premis i el posterior dinar a la Pista Polivalent. A més a més, al llarg del dia hi haurà parades de productes ramaders i alimentaris, al costat del recinte firal.

El concurs nacional arriba després de la celebració, al llarg de la tardor, dels concursos comarcals, que serveixen tant per a premiar els millors exemplars locals com per a seleccionar els que representaran cada comarca al certamen català. El de l’Alt Urgell es va celebrar ara fa un mes, el 15 d’octubre, tot coincidint amb la Fira de Sant Ermengol, i els premis es van repartir entre cavalls d’explotacions de Bescaran, Estamariu i Alàs.

Pel que fa a la Cerdanya, el certamen comarcal es va fer un any més en el marc de la també tradicional Fira de Puigcerdà. En aquest cas, es van lliurar fins a sis premis per categoria, que es van repartir entre criadors de poblacions d’arreu de la comarca, com Age, Bolvir, Talltorta, Tartera, Meranges, Talló, Prullans, Guils, Pi, Ger, Vilallobent, Tartera, Das i Sanavastre. Tots els resultats dels concursos, tant d’aquest any com dels anteriors, es poden consultar al web de la FECAPI.

Resultats del Concurs Comarcal 2022 de Cavall Pirinenc Català de l’Alt Urgell

SOBRANYES (femelles 2021)

1a BONICA d’Andreu Ramos, d’Alàs

2a CORASÓN de Cal Caborreu, de Bescaran

3a TOKYO de Joan Solé, de Bescaran

SOBRANYS (mascles 2021)

1r SPIRIT de Pere Navinès, d’Estamariu

2n TORETO d’Andreu Ramos, d’Alàs

3r ….. de Jonathan Padrones, d’Estamariu

TERÇONES (femelles 2020)

1a ESPERANSETA d’Andreu Ramos, d’Alàs

2a MORA d’Andreu Ramos, d’Alàs

3a LETICIA d’Andreu Ramos, d’Alàs

TERÇONS (mascles 2020)

1r KIBUTS d’Andreu Ramos, d’Alàs

PARELLES (femella amb cria 2022)

1s REMENADA+KITTY de Jonathan Padrones, d’Estamariu

2s EMILIA+HELSINKI de Jonathan Padrones, d’Estamariu

3s LLUNA+NEULA d’Andreu Ramos, d’Alàs

SEMENTALS (mascles >2019)

1r RODRIGO d’Albert Blasi, de Bescaran