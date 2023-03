Doble nacionalitat, habitatge i més facilitats per a estudiar, propostes del 21è Consell General dels Joves

Una sessió del Consell General dels Joves. Foto: ATV/Arxiu

Els 38 estudiants de segona ensenyança que participaran al 21è Consell General dels Joves s’han trobat aquest dimecres per a fer el treball en comissió. Entre les propostes que han debatut, n’hi ha de relacionades amb l’habitatge, l’educació i la nacionalitat.

Acompanyats dels membres de la comissió permanent, els estudiants que prendran part al Consell General del Joves han analitzat propostes com la legalització de la doble nacionalitat. L’alumne del Lycée Comte de Foix, Aleix Espuga, explica que no es tracta d’una fita difícil d’aconseguir. “És beneficiós i necessari per al país. A part, que és una modificació de l’article 7 de la Constitució, és una cosa viable i que aconseguiríem fer el més ràpid possible per l’interès general. Per la seva banda, el membre de la comissió permanent del Consell General, Oliver Alís, ha informat que per a realitzar-ho caldria “modificar la constitució i s’hauria de fer un referèndum”.

La reforma del sistema educatiu per a establir una jornada intensiva i més facilitats per a poder estudiar fora, o la reducció del preu del lloguer dels pisos per a joves, també estan damunt la taula.

Al marge de les propostes, el que més valoren aquests joves és l’experiència. “Ha estat molt entretingut, la veritat, amb un bon ambient”, explicava l’alumne de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino, Joaquim Pedragosa. D’altra banda, l’alumna de l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, Carlota Prados, valorava positivament l’acompanyament dels membres de la comissió: “ens han ajudat amb tot, ha sigut molt més fàcil perquè tenim la seva ajuda”.

Aquestes i altres proposicions de llei les debatran a l’hemicicle del Consell General el 22 de març. I alguns apunten maneres. “Espero poder arribar a la formació necessària i poder arribar a aquestes institucions que ajuden a la gent. I poder fer política per vocació i no per interès”, afirmava l’alumne del Lycée Comte de Foix, Aleix Espuga.