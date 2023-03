La Seu: L’Espai Ermengol compta amb noves maletes pedagògiques fent les visites més inclusives

Formació de tècnics i de guies de l’Espai Ermengol, a la Seu (Aj. La Seu)

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell segueix treballant per a fer més inclusiu l’equipament a través de l’experiència sensorial en les visites. Aquesta aposta es tradueix en la incorporació de noves maletes pedagògiques que fan més accessible els continguts de les diferents exposicions que ofereix aquest equipament museístic.

Al respecte, el tinent d’alcalde de Cultura i regidor de Patrimoni Cultural i Museus de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, explica que a partir de les auditories d’accessibilitat promogudes per l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu -que desenvolupa les tasques de museu de suport territorial a l’Alt Pirineu i Aran- “hem realitzat un seguit d’actuacions per tal que les activitats que s’ofereixen a l’Espai Ermengol siguin més inclusives, com ara les guies de lectura fàcil del museu per tal d’ajudar a les persones amb dificultats de comprensió a entendre millor els textos; l’adquisició d’un kit sensorial per a persones amb TEA; l’audiovisual amb llenguatge de signes vinculat al patrimoni formatger de la Seu i l’Alt Urgell o les visites guiades (la ruta del formatge i les muralles de la ciutat de la Seu medieval), també amb llengua de signes”.

Guàrdia afegeix que “la previsió per a aquest any és la d’implementar més actuacions a partir de l’auditoria anteriorment esmentada, per tal de millorar l’accés físic i realitzar altres activitats adreçades a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social”.





Maletes pedagògiques accessibles

Concretament s’han produït materials accessibles per a tres propostes en l’oferta educativa d’aquest espai (patrimoni natural de l’Alt Urgell; clima i la meteorologia al Pirineu i geologia en la formació dels Pirineus) segons criteris d’accessibilitat adaptats a les necessitats de persones amb diversitats funcionals, tal i com disposa la Llei d’Accessibilitat de Catalunya (2014) i del decret que la desplega. A més, els guies i tècnics que impartiran aquestes activitats en l’atenció a persones amb discapacitat han rebut formació específica.

Tots aquests nous materials s’acompanyen de quatre narratives socials amb pictogrames de l’ARASAAC (Aragonès Centre de Comunicació Augmentativa i Comunicativa) com a material a utilitzar abans de la visita. Aquests materials tenen com a objectiu fomentar les habilitats de planificació i organització, i alhora ajudar a prendre consciència a l’infant que es trobarà en un entorn desconegut, fent una activitat diferent amb el grup de classe, per a així conèixer amb antelació les condicions ambientals de cada espai.

Una altra proposta inclusiva és la guia de lectura fàcil del propi museu amb l’objectiu d’ajudar a les persones amb dificultats de comprensió a entendre millor els textos. Això s’ha realitzat seguint les normes europees de lectura fàcil (IFLA) que es podran demanar de manera gratuïta a recepció del museu (oficina de Turisme Seu).

A més, l’Espai Ermengol també disposa d’un kit sensorial per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) per tal que el puguin fer servir durant una activitat o una visita a l’equipament.

Per la seva part, la regidora de Patrimoni Natural i d’Educació, Núria Tomàs, afegeix que “adaptar el material educatiu per a fer-lo més inclusiu és una gran millora de les activitats que s’ofereixen als grups educatius. Seguim en concordança a com es treballa als centres educatius, on tothom pot gaudir de materials adaptats a les seves individualitats”.