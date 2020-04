Vivim en l’era de la immediatesa. En la de no voler renunciar a res i esprémer al màxim cada instant. Sabem que el nostre temps és valuós i volem gastar-lo amb cura, en les coses que realment ens omplen. I per a tota la resta usem dos conceptes clau: rapidesa i eficàcia. Això és el que ens prometen les màscares-capell, que estan vivint una època daurada.

Encara no les coneixes?

Inspirades en les màscares facials tissú, les màscares capil·lars en format capell han estat dissenyades per a maximitzar l’efecte dels tractaments sobre el cabell. D’aquesta manera, els resultats són molt més evidents des de la primera aplicació.

L’èxit resideix en la seva estructura de doble capa: una capa exterior de plàstic que reté la calor i facilita l’absorció dels ingredients actius, i una altra interior en tissú, on està impregnat el producte. D’aquesta forma, el que s’aconsegueix és que la màscara treballi de manera intensiva en tan sols uns minuts.

Les màscares-capell són d’un sol ús i molt fàcils d’aplicar. A més, et permeten seguir amb les teves tasques durant el temps d’espera, ja que com el cabell està tapat, no taca ni molesta. Una meravella!

Com s’utilitzen?

1- Renta el cabell amb xampú, aclareix-lo i elimina l’excés d’humitat amb una tovallola.

2- Enrotlla el cabell i introdueix-lo en el capell amb la solapa cap endavant. Usa l’adhesiu per a mantenir ferm el capell.

3- Fes un massatge al teu cabell per sobre del capell i delicadament, per a repartir millor el producte.

4- Retira el capell després de 15 minuts (o el temps especificat en la teva màscara-capell) i

5 – torna a fer un massatge al teu cabell delicadament per a aportar-li esponjositat.

6- Aclareix abundantment amb aigua tèbia. Des de la signatura Montibello recomanen anar refredant l’aigua gradualment per a acabar de tancar la cutícula i aconseguir una cabellera súper brillant.

7-Seca de la manera habitual.

Algunes propostes de màscares-capell

Curl Hair Sheet Mask, de Cotril. Conté un tractament específic per a rínxols i ones. La seva fórmula està enriquida amb llard vegetal derivada d’una mescla d’oli d’alvocat i oli d’oliva, per a uns rínxols nodrits i hidratats. També conté extracte de bambú per a millorar la resistència i la flexibilitat de la fibra capil·lar. Els seus resultats es potencien si s’usa al costat del xampú i la màscara de la línia Curl de Cotril. El seu preu: 19,65€.

Smart Touch, de Montibello. Màscares Vegan Friendly que donen resposta a les diferents necessitats del cabell. Si busques hidratació, Time to Recharge revitalitza, protegeix el color i hidrata. Time to Rescue repara els cabells més castigats, aportant-los força i un aspecte més jove, gràcies a una mescla d’actius reparadors i antiedat. Time to Detox ajuda a oxigenar el cuir cabellut i el cabell asfixiat per la càrrega d’impureses, retornant-li la lluentor i la suavitat. El seu preu: 7,90€ cadascuna.

Sauna Repair, d’Iroha Nature. Un tractament intensiu hidratant i reparador per a retornar la vitalitat als cabells danyats i apagats. Nodreix el cabell en profunditat i cuida el cuir cabellut. És ideal per a cabelleres arrissades o crespades. El seu principal ingredient és l’oli d’argan i no conté parabens. Ofereix un resultat com sortit de la perruqueria en solo uns minuts. El seu preu: 4,17€ (en la seva pàgina web).

Gorro Detox, de The Cosmetic Republic. Un capell termal d’efecte calor que revitalitza el cuir cabellut i cabell danyat, millorant de manera immediata la seva elasticitat, lluentor, volum i força. La seva fórmula és rica en col·lagen, àcid hialurònic i queratina. També conté oli d’alvocat, jojoba, nou de macadàmia, ametlla i extracte de mel, que nodreixen el cabell, deixant-lo sedós i hidratat amb un efecte durador. El seu preu: 9,99€

