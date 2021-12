Digue’m com és el teu cabell i et diré quin tall necessites!

Ens encanta parlar de tendències. Però quan es tracta del cabell, no sempre és fàcil seguir-les. Aquí intervenen diversos factors que se’ns escapen de les mans, com les faccions de la nostra cara o les condicions climàtiques. L’èxit d’un nou look també dependrà, i molt, de la mena de cabell que tinguem. Hem de tenir-ho clar si volem que sigui afavoridor i que després del primer rentat no es converteixi en un autèntic maldecap.

Avui volem ajudar-te a personalitzar al màxim el teu estil: arrissat, laci, crespat o amb volum… Sigui com sigui el teu tipus de cabell, els experts tenen una proposta per a enaltir la teva textura natural i triomfar. Pren nota!

Curly bob per a cabelleres molt arrissades

Els rínxols estan de moda així que, si és el teu cas, treu-los partit! En cabelleres de rínxol molt petit o estil afro, el tall bob és una de les tendències guanyadores per a emfatitzar la seva bellesa natural, mostrant una faceta salvatge i absolutament captivadora. L’estilista Raquel Saiz, del Saló Blue by Raquel Saiz a Torrelavega (Cantàbria), recomana realitzar un tall sencer, sense capes, per a poder perfilar el volum tan rotund que adopten aquest tipus de cabells. A més, aconsella acompanyar el look d’un serrell, més llarg o més curt – segons la preferència del client -, per a fer-ho encara més còmode i cool.

Estils ideals per a cabelleres làcies

Sovint pensem que els cabells molt llisos i sense volum donen poc joc, però res més lluny de la realitat. Com explica l’estilista Manual Mon, de Manuel Mon Estilistes a Oviedo, “les cabelleres làcies i amb poc cos també tenen looks de tendència que els afavoreixen. Els talls bob pentinats cap a un costat amb una forqueta o bé amb la ratlla per la meitat són una bona opció. Per a les amants de les cabelleres llargues, una manera de fer-les més afavoridores és recórrer a diademes luxoses o bé a un serrell que contraresti l’excés de pes. I si t’agraden els cabells curts, decideix-te per un pixie amb un serrell curtet”.

Volum sota control

Pot donar-se el cas contrari i que el que ens trobem sigui un excés de volum que desdibuixi la forma del cabell i sigui difícil de manejar. Si és així, l’estilista Felicitas Ordás, de Felicitas Hair a Mataró (Barcelona), recomana realitzar un tall a capes amb la barbeta. Aquest tipus de cabelleres són una base ideal per a realitzar recollits: trenes, dobles trosses, semirecollits alts, adorns, mocadors… Deixa volar la teva creativitat i descobriràs infinites possibilitats.

Estil grunge contra l’encrespament

Depèn del lloc on visquis, especialment en zones humides, és possible que hagis de definir l’estil del teu cabell com “crespat”. Les cabelleres tenyides també coneixen bé el que és el frizz. Existeixen productes i tractaments que t’ajudaran a mantenir-ho a ratlla. Encara que, com explica l’estilista Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros a Màlaga, “quan el tall és encertat, una mica d’encrespament transmet una sensació de llibertat i rebel·lia”. En aquest sentit, l’estil grunge tan de moda durant les últimes temporades pot ser la resposta. Atreveix-te a lluir aquest acabat canalla que ja va triomfar als anys noranta, tant amb un tall bob com amb un shag.

Per bellezactiva.com