Diagnòstic de l’endometriosi i tractament (i II)

Una dona patint dolors (Getty images)

Diagnosticar l’endometriosi pot ser complex, ja que els símptomes es poden confondre amb altres afeccions, com els trastorns intestinals o infeccions pelvianes. El diagnòstic sovint comença amb una avaluació dels símptomes i un examen pelvià. Algunes proves, com les ecografies i les ressonàncies magnètiques, poden ajudar a identificar anomalies. Tanmateix, la laparoscòpia és considerada la prova definitiva, ja que permet visualitzar les lesions i confirmar el diagnòstic.

Què fer davant de l’endometriosi?

Consultar amb un especialista: Si tens sospites d’endometriosi, és essencial consultar amb un ginecòleg especialitzat en aquesta malaltia per a obtenir un diagnòstic i un pla de tractament personalitzat.

Tractaments mèdics: Els tractaments més comuns inclouen analgèsics per a controlar el dolor, teràpies hormonals per a reduir o frenar el creixement del teixit endometrial, i en casos més greus, intervencions quirúrgiques per a eliminar les lesions.

Teràpies complementàries: Exercicis suaus, ioga, teràpies de calor i tècniques de relaxació poden ser útils per a alleugerir el dolor i millorar el benestar general.

Estil de vida saludable: Mantenir una dieta equilibrada i evitar l’alcohol i la cafeïna pot ajudar a controlar els símptomes.

Suport emocional: L’endometriosi pot afectar molt la qualitat de vida. El suport d’amics, familiars o grups de suport pot ser clau per a afrontar la malaltia.