Detingut a la Farga de Moles amb 2.500 puros i 10.000 euros no declarats procedents d’Andorra

Decomís de prop de 2.500 puros no declarats a la Duana de la Farga de Moles

La Guàrdia Civil ha detingut a la duana de la Farga de Moles un home, de 50 anys i de nacionalitat xinesa, quan intentava passar amb gairebé 2.500 puros procedents d’Andorra sense declarar-los. Els fets han tingut lloc aquest dijous com a resultat d’un control fiscal conjunt entre l’institut armat i l’Agència Tributària, sota la direcció de l’administrador del recinte duaner. S’han intervingut 2.485 cigars de diverses marques, valorats en 29.771 euros.

La intervenció es va produir cap a les 5 de la tarda, quan un tot terreny Volkswagen Touran, ocupat per tres persones, accedia a la duana pel carril verd, reservat a vehicles sense res a declarar. Els agents van sospitar d’una possible activitat il·lícita i van sol·licitar al conductor informació sobre l’equipatge. L’home, segons la Guàrdia Civil, va respondre amb evasives i, llavors, li van demanar que s’aturés a la zona d’estacionament, on van començar la inspecció fiscal del vehicle. A dins hi van veure, enmig d’un altre equipatge, diverses maletes, les quals el conductor es negava a obrir malgrat les peticions que li feien.

Així, tot l’equipatge es va traslladar a dins les oficines de l’Agència Tributària, on finalment es va localitzar els 2.485 puros. En presència de l’Oficial de Viatgers, agents de la Guàrdia Civil van detenir el conductor, per la comissió d’un suposat delicte de contraban. Les instruccions es lliuraran ara al Jutjat d’Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell.

D’altra banda, en la inspecció d’aquest vehicle, els agents també hi van descobrir, sota la butaca del copilot, diversos tipus de bitllets d’euros de curs legal enfundats amb una goma negra. Un cop comptabilitzada la quantitat (10.000 euros no declarats), es va aixecar una altra acta, aquesta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals, en superar per poc la quantitat que es regula a la normativa. Tal com es fa en aquests casos, a l’infractor, se li han lliurat 1.000 euros en concepte de “mínim de supervivència”, quedant la resta dels diners dipositats a la Duana de la Farga de Moles i a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals del Banc d’Espanya.