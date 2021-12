Desviació de trànsit per l’avinguda Salou en el tram final de la reforma de l’avinguda d’Enclar

Entre el dilluns 13 i el divendres 17 de desembre es tallarà el trànsit al tram de l’avinguda d’Enclar comprès entre el pont del Pobladó i l’Hotel Garden, per la qual cosa els conductors hauran de circular per l’avinguda Salou. Les obres d’embelliment de la zona finalitzen la setmana vinent.

Els treballs d’embelliment i pacificació de l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma, a la zona compresa entre la nova rambla de la Margineda i l’Espai Columba, arriben al tram final. La setmana vinent s’hi duran a terme tasques d’enquitranament de la calçada.

Mentre es facin els treballs, el tram comprès entre els números 115 (a l’altura del pont del Pobladó) i 94 (Hotel Garden) quedarà tallat i només hi podran accedir els veïns. Per tant, a partir del dilluns vinent, 13 de desembre, i fins al divendres 17 de desembre tots els conductors, tant els que vulguin anar cap a Andorra la Vella com el que vagin en direcció a Sant Julià, hauran de circular per l’avinguda Salou.

Els treballs de pacificació i embelliment de l’avinguda d’Enclar s’han dut a terme en la darrera meitat de l’any i han consistit a eixamplar les voravies i construir una rambla per facilitar el passeig, i fer millores a la calçada, que ha esdevingut una zona limitada de velocitat a 30 quilòmetres per hora, amb passos de vianants amb elevacions. També s’ha actuat en el subsol per actualitzar i substituir canonades de la xarxa d’aigua potable i clavegueram.

D’aquí a unes setmanes, a més, seguint amb el procés de pacificació de la zona, es començaran a construir noves voravies al carrer Verge del Remei (adjacent a la caserna de bombers) per millorar la seguretat dels vianants.