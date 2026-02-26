Desarticulat un important punt de venda de cocaïna i es deté el presumpte traficant en una operació antidroga

La Policia ha desmantellat, aquesta setmana, un important punt de venda de droga a Santa Coloma. L’operatiu es va desplegar dimarts al vespre amb la intervenció de diferents unitats policials i va permetre detenir dues persones com a presumptes autores de delictes contra la salut pública: el presumpte traficant, un home de 48 anys, i un consumidor, de 38. En l’operació s’han comissat prop de 100 grams d’estupefaents.
Els experts del Grup de Delictes contra la Salut Pública van iniciar la investigació fa uns mesos arran d’una informació provinent d’un altre cas en què indagava l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal. Les vigilàncies van permetre detectar moviments sospitosos en un traster de la localitat i han culminat aquesta setmana amb el desplegament de l’operació antidroga.
En el dispositiu, que va comptar amb la col·laboració del Grup d’Intervenció de la Policia, es va detenir un consumidor que acabava de comprar tres embolcalls amb un total de 3 grams de cocaïna, i, uns minuts després, es va arrestar el presumpte traficant.
A partir d’aquí i per ordre judicial, dimecres es van efectuar escorcolls en el traster situat a Santa Coloma, en un altre d’Andorra la Vella i en el domicili del sospitós. En les perquisicions, en què també ha intervingut el Grup de Guies Canins amb un gos especialitzat en la detecció d’estupefaents, s’han localitzat 30,89 grams de cocaïna, dos embolcalls amb prop de 5 grams més de cocaïna, i 51,74 grams d’una substància que ha donat positiu en droga tòxica i que els especialistes sospiten que podria ser cristall a l’espera de la confirmació del laboratori. A més, s’hi van trobar quatre bàscules de precisió, i una gran quantitat d’embolcalls i utensilis que s’utilitzen per a preparar les dosis, així com altres elements que provarien el tràfic.
Es calcula que aquest punt de venda estava actiu des de feia aproximadament un any i que es dedicava, sobretot, a la venda de cocaïna. L’operació antidroga, batejada com a ‘Operació Trasto’, continua oberta i no es descarten més detencions.