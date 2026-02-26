Andorra 2026: Segon entrenament oficial amb Jordina Caminal 43a

La pista Àliga del sector El Tarter Grandvalira ha acollit el segon entrenament oficial de la prova de Descens (DH) de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026. De les 52 velocistes que han completat la baixada, l’esquiadora més ràpida ha estat l’austríaca Nina Ortlieb, amb un temps d’1.32.26, la suïssa Corinne Suter ha quedat segona (+0,76), i la italiana Sofia Goggia ha repetit en tercera posició (+0,82). Ester Ledecká, que ahir dimecres va liderar el primer entrenament, ha quedat en quarta posició. En aquesta segona jornada d’entrenaments, s’ha escurçat el temps de baixada en 1,13 segons i s’ha aconseguit una velocitat màxima de 120 km/h.
Després dels dos entrenaments oficials, aquest divendres arribarà l’hora de la veritat en una disciplina que, arran de la baixa de Lindsey Vonn, ha quedat més oberta que mai. Les grans especialistes de velocitat afronten una oportunitat clau per a retallar diferències respecte a Vonn i lluitar pel lideratge abans d’un tram final de temporada exigent, amb dues cites més a Val di Fassa (Itàlia) i les Finals de la Copa del Món a Lillehammer (Noruega).
Pel que fa a la valoració general de la jornada, les protagonistes han coincidit a posar en relleu l’alt nivell de preparació del traçat. Ortlieb ha assegurat que “la pista està en unes condicions excel·lents, cosa que és increïble” i, a més, ha elogiat el Team Hospitality: “Ho he de dir perquè és espectacular: quan hi entres t’adones de l’esforç que hi posa tothom, és impressionant”.
Les alemanyes Emma Aicher I Kira Weidle-Winkelmann, que ocupen la segona i la tercera posició en la classificació de descens, també han elogiat la pista. Weidle-Winkelmann –que avui ha acabat en 23a posició– ha dit que “les condicions són genials i la neu està responent molt bé” mentre que Aicher, que per primera vegada competeix a Andorra i ha finalitzat 22a, millorant 16 posicions respecte al primer entrenament, ha assegurat que s’hi ha trobat molt bé: “Ahir va ser interessant i avui ha anat una mica millor, és un bon traçat”.
Objectiu Top 30 per a Jordina Caminal
La representant andorrana, Jordina Caminal, ha completat el segon entrenament oficial amb una clara millora respecte a la jornada d’ahir dimecres, tant en temps com en classificació. Després d’aturar el crono en 1:37.56 en el primer entrenament (45a posició), Caminal ha fet avui un pas endavant molt significatiu, marcant un temps de 1:36.39, que li ha permès finalitzar en 43a posició. Tot i això, l’andorrana ha reconegut que encara ha comès alguns errors que demà -divendres- haurà de corregir. El seu objectiu és intentar quedar en el Top 30 i ha assegurat que “ja he notat molt l’amor dels voluntaris i de la gent del país, així que estic amb moltes ganes de córrer demà”.
Agenda:
Divendres, 27 de febrer
9-18.30 hores: Summit Accelera Creand (pista Àliga, El Tarter)
9-13 hores: World Cup Village (Jardins Hotel Nòrdic, El Tarter)
11 hores: Cursa de Descens (pista Àliga, El Tarter)
Dissabte, 28 de febrer
9-13 hores: World Cup Village (Jardins Hotel Nòrdic, El Tarter)
10.15 hores: Cursa de Super-G (pista Àliga, El Tarter)
18.30 hores: Sorteig de dorsals (Canillo)
Diumenge, 1 de març
9-13 hores: World Cup Village (Jardins Hotel Nòrdic, El Tarter)
10.15 hores: Cursa de Super-G (pista Àliga, El Tarter)