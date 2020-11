Delia Quartet tancarà el V Cicle Cambra Romànica 2020

La COVID19 obliga a fer un canvi d’última hora en el programa previst del V Cicle del Cambra Romànica i seran els guanyadors del 2n premi al II Concurs Internacional Cambra Romànica, Delia Quartet, els que oferiran el concert de tancament. El concert serà demà dissabte a les 17.00 hores a Sant Serni de Canillo.

El concert programat, amb el quartet de cellos Maria Casado, ha hagut de ser anul·lat a causa d’imprevistos deguts a la COVID19 però l’associació Amics Cambra Romànica ha pogut reaccionar ràpidament per no perdre aquest últim concert. Així doncs, serà el quartet de saxòfons DELIA QUARTET que tindrà l’honor de clausurar l’edició 2020.

El Delia Quartet és un grup de quatre joves saxofonistes format per Aaron Lara, saxòfon tenor; Estel Vivó, saxòfon soprano; Pol Cabrera, saxòfon baríton i Queralt Vivó, saxòfon alt. El grup es va formar el setembre de 2019 al Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu i després de rebre altres guardons i reconeixements internacionals, van ser els guanyadors del 2n premi del II Concurs Internacional Cambra Romànica, celebrat el passat 17 i 18 d’octubre de 2020 a Canillo.

En aquest últim concert del cicle es gaudirà d’un repertori molt més actual del que el Cambra Romànica està habituat, amb peces com “Atom Hearts Club Quartet” de Yoshimatsu i autors com Maslanka, Lago, Salleras o Serra. Sens dubte un registre diferent que farà enriquir musicalment el cicle Cambra Romànica i que no deixarà ningú indiferent.

L’aforament limitat per tal de respectar les mesures sanitàries vigents fa que el concert tingui ja entrades esgotades, però es podrà visualitzar en directe a les 17h per andorradifusio.ad, i a posteriori pel canal de YouTube de l’associació (https://www.youtube.com/c/AmicsCambraRomanica).

Al mateix canal del YouTube es poden recuperar vídeos del concurs de l’octubre, amb l’actuació del Delia Quartet, entre altres grups participants.