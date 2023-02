Crida d’Unicef Andorra a la solidaritat per al poble sirià i turc i, en especial, per als infants

Crida d’Unicef per a ajudar a les víctimes del terratrèmol de Síria i Turquia (Unicef)

En referència al terratrèmol i les seves rèpliques que han colpejat dramàticament Síria i Turquia, Unicef Andorra fa una crida a la solidaritat per a ajudar els damnificats i, en especial, als col·lectius més desafavorits i vulnerables, com els infants. L’ONG indica que “aquesta emergència és absolutament insuportable per als infants i les seves famílies”.

Unicef manifesta que de forma immediata s’ha de garantir que la població tingui “accés a aigua potable i sanejament per a prevenir malalties”. Per a contribuir al treball d​’UNICEF en emergències es poden fer aportacions a:

ANDBANK – AD31 0001 0000 3042 2550 0100

CRÈDIT – AD78 0003 1101 1038 0221 0101

MORA BANC – AD60 0007 0019 0000 3213 2011