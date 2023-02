Una dona atropellada de gravetat en un accident múltiple a Encamp

Persona ferida en un atropellament (ARXIU)

La carretera general número 2, en el seu punt quilomètric 4,200 (nou vial d’Encamp) ha estat escenari aquest dimecres, 8 de febrer, al voltant de les 20 hores, d’un accident múltiple que, malauradament, s’ha saldat amb l’atropellament d’una dona que, en la comunicació de la Policia s’informa que ha resultat ferida de gravetat.

En aquest accident múltiple s’hi han vist involucrats fins a cinc vehicles: una furgoneta amb matrícula anglesa i quatre turismes, tres dels quals amb placa andorrana i, el quart, espanyola. No s’han facilitat, pel moment, les dades sobre com s’ha produït el sinistre que ha acabat amb l’atropellament de la dona, no resident al Principat i que es troba en estat greu.

La circulació al nou vial d’Encamp amb la rotonda de Radio Andorra ha estat tallada durant aproximadament una hora i mitja.