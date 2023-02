Escaldes: Riders reconeguts participaran a l’edició de neu de l’Alpha Space

Imatge de la presentació de la 4a edició de l’Alpha Space a Escaldes (Comú d’Escaldes)

La quarta edició de l’Alpha Space, el festival d’activitats alternatives d’Escaldes-Engordany, ha donat a conèixer aquest dimecres a l’Espai Jovent els diferents circuits i obstacles que hauran de realitzar els experts en freestyle. Una competició que es durà a terme el 18 de febrer, de les 12 hores fins a les 22 hores al carrer dels Veedors, al Prat del Roure.

En l’acte s’ha donat a conèixer que el festival tindrà noms destacats entre els riders convidats, que faran demostracions davant del públic. Aquests seran Henrik Harlaut, Paula Benito, Carlos Ruiz, Noah Albadalejo, Cande Ventura, Xavi Rodríguez i Carlos Navio. El conseller de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany, Joao Lima, ha destacat el potencial que Andorra té en el món del freestyle.

Fins aquest dimecres s’havien inscrit el 80% del màxim de participants que es poden apuntar a la competició prevista en la nova edició de l’Alpha Space. Davant d’això, la coordinadora del projecte, Suray Fernández, fa una crida als freestylers del país perquè ocupin les darreres places disponibles (60 en total). Fernández recorda que poden entrar a la competició noies i nois a partir dels 12 anys i que tinguin un nivell avançat en freestyle, tant en snowboard com en freeski. Les inscripcions es poden fer enviant un correu electrònic a contacte.alphaspace@gmail.com.

El format de la competició és una jam session de 2/3 bateries de un màxim de 20 riders, 45 minuts per bateria i en grups mixtes de freeski i snowboard. La competició començarà a les 19 hores.

Recordem que l’Alpha Space inclourà una competició d’snowboard i una de freeski amb importants premis. A més hi haurà una competició d’snowskate (un híbrid entre snowboard i skateboard), apte per a tots els públics.

A banda de la vessant més competitiva, l’Alpha Space també té per objectiu potenciar la cultura alternativa. D’aquesta manera, el programa inclou art urbà (murals i grafits) i música en directe (reggae, rap i tecno sempre en vinil i a través d’un sound system fet especialment per a l’ocasió). A més s’ha previst una oferta de restauració amb la xocolata desfeta i el vi calent com a novetat i paradetes.