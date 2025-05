Crespín visita les millores del ferm a l’N-260 en un tram de 10 quilòmetres entre Adrall i la Seu

En primer terme, José Crespín i Joan Barrera (Subdelegació del Govern espanyol a Lleida)

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, juntament amb el Cap de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida, Juan Antonio Romero, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, han visitat aquest matí de dimecres les obres de millora del ferm a la carretera Nacional N-260 que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està executant en un tram de 10 quilòmetres de longitud comprès entre els punts quilomètrics 224 i 234, entre els termes municipals de Ribera d’Urgellet i la Seu d’Urgell. El pressupost d’adjudicació d’aquest projecte és de 440.000 euros.

L’objecte de les obres serà la rehabilitació superficial del paviment d’aquest tram de l’Eix Pirinenc en els dos sentits de circulació mitjançant el fresat del paviment actual i la seva reposició amb l’extensió d’una nova capa de ferm d’un gruix que oscil·la entre els 3 i 5 centímetres, en funció del deteriorament existent. A més, es reposaran les marques vials de tot els traçat. Les obres tenen un termini inicial d’execució de tres setmanes i, com és habitual, s’han senyalitzat les afectacions de trànsit derivades d’aquestes obres.

En la visita, el subdelegat José Crespín ha volgut destacar ‘l’esforç inversor que el Govern d’Espanya està portant a terme en aquests darrers anys a la xarxa de carreteres de l’Estat a la província de Lleida’. Segons Crespín aquesta actuació permetrà ‘millorar substancialment les condicions de conducció i la seguretat vial en un dels trams de l’eix de la Nacional 260 amb més volum de trànsit, donat que en aquest punt en el que estem actuant hi ha una mitja diària de pas de més de 15.000 vehicles’.

Aquesta actuació s’emmarca dins del programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, a través del qual el Ministeri ha invertit més de 150 milions d’euros des del juny de 2018 a la província de Lleida.

Així mateix Crespín ha informat que aquesta inversió extraordinària que porta a terme el Ministeri en aquest punt de la carretera s’executa en paral·lel al desenvolupament de dos grans projectes de millora d’aquest eix. Per una banda, els treballs de redacció de l’estudi informatiu de condicionament i definició de variants de traçat de la N-260 en el tram comprés entre la Seu d’Urgell i Adrall. Aquest estudi informatiu, adjudicat a finals del passat 2023 amb una inversió de 720.000 euros, haurà de definir diferents alternatives per a millorar la N-260 ja sigui mitjançant l’aprofitament del corredor actual amb el condicionament de la infraestructura existent o bé plantejant noves variants de traçat.

Per l‘altra, la construcció d’una nova rotonda a la carretera N-260 al seu pas per Montferrer. Una actuació essencial per a millorar les condicions de seguretat existents en el tram, tant per a vehicles com per a vianants. El Ministeri va licitar aquest projecte el passat mes d’octubre per un import de 841.000 euros i resta pendent la resolució definitiva del concurs.

Un cop finalitzada aquesta visita d’obres el subdelegat s’ha traslladat a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet on ha mantingut una trobada amb l’alcaldessa del municipi, Josefina Lladós.