L’any passat es van produir 240 tones de fusta mitjançant l’aprofitament dels boscos comunals

Imatge d’un bosc andorrà (SFGA)

L’any 2024 s’han produït, a Andorra, un total de 240 tones de fusta mitjançant l’aprofitament dels boscos dels diferents comuns del país. Aquesta xifra representa un increment del +140,0% respecte a l’any 2023, trencant així amb una tendència de quatre anys consecutius de davallada en la producció forestal. Es tracta del primer augment anual des de l’any 2019, i situa la producció de 2024 com la cinquena més alta del període 2017–2024.

Pel que fa a la distribució per parròquies, només tres han registrat producció de fusta el 2024. Andorra la Vella ha estat la parròquia amb una producció més elevada amb 110 tones, equivalent al 45,8% del total anual. La segueix Canillo amb 80 tones (33,3%) i, en tercer lloc, Encamp amb 50 tones (20,8%). Les altres quatre parròquies (la Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino i Escaldes-Engordany) no han produït fusta aquest any.

Tanmateix, si s’analitzen les dades acumulades entre els anys 2017 i 2024, la Massana continua sent la parròquia amb la màxima producció forestal del país amb 886 tones en total, tot i no haver generat cap tona el 2024. A continuació es troben Encamp amb 464 tones, Andorra la Vella amb 420 tones i Sant Julià de Lòria amb 331 tones. Les parròquies amb menor producció acumulada han estat Canillo (239 tones), Ordino (148 tones) i Escaldes-Engordany (68 tones).