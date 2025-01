Completes les places per als cursos gratuïts de català

Una classe de català per a adults (AndorraDifusió)

Ja no queden places per als cursos presencials, intensius i gratuïts de català. Aquest dimecres s’ha obert el termini per a les inscripcions i s’han omplert en poques hores. També hi ha llista d’espera per al nou curs de 30 hores de nivell A1.1, que és la primera vegada que s’ofereix. Aquesta formació està pensada per a tots aquells que necessitaran renovar el permís de residència i treball per primer cop després de l’entrada en vigor de la llei, vigent des d’octubre.

Segons publica el mitjà digital AndorraDifusió, des del Govern s’ha assegurat que ningú se’n quedarà sense, ja que hi ha altres opcions, com les formacions en línia.