Protecció Civil tanca el 2024 amb la creació del Cos de Voluntaris

Web de Protecció Civil (Govern d’Andorra)

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha presentat aquest dijous el balanç d’activitats i actuacions de l’any 2024. El director del Departament, Cristian Pons, ha posat en relleu algunes de les accions més destacades, com ara el llançament del Cos de Voluntaris de Protecció Civil, l’avançament en els treballs per a disposar del Centre Nacional d’Emergències i del 112 o les diverses jornades de formació i sensibilització.

Entrant al detall, Pons s’ha referit al desplegament de la Llei qualificada de Protecció Civil, que inclou, entre d’altres, la creació i regulació del Cos de Voluntaris. Aquest ens permetrà que les persones i entitats que així ho desitgin puguin col·laborar regularment, de manera voluntària i altruista, en les tasques de protecció civil. Les actuacions dels futurs integrants d’aquest cos s’orienten cap a la prevenció de riscos, la sensibilització de la població, la col·laboració en accions de solidaritat i de prevenció, el suport, el reforç i cooperació als grups d’actuació en les situacions d’emergència, catàstrofe, calamitat pública o risc greu que ho requereixin, així com en la recuperació i retorn a la normalitat després de situacions d’emergència. Pel moment, s’han rebut 26 sol·licituds per a formar-ne part, superant la previsió inicial d’entre 15 i 20 inscripcions.

Pel que fa als principals eixos de treball del Departament, Cristian Pons ha recordat que són la formació i informació, la prevenció i sensibilització, i la planificació i emergències. En el primer apartat, sobresurt que al llarg del 2024 el departament ha format a gairebé 900 alumnes en autoprotecció i que, en total, uns 3.000 alumnes han rebut algun tipus de formació al voltant del curs de capacitació bàsica en protecció civil. A més, s’han dut a terme una renovació de la imatge i una reorganització dels continguts a les xarxes socials –on Protecció Civil suma més de 16.000 seguidors– per a facilitar la transmissió d’informació a la ciutadania.

Quant al segon bloc de treball, durant el 2024, Protecció Civil ha coordinat 68 dispositius preventius de seguretat i ha continuat treballant amb les tres campanyes de sensibilització centrades en la seguretat a la muntanya tant a l’estiu com a l’hivern, així com en la prevenció d’incendis amb la renovada campanya ‘El foc no és un joc’. També s’ha organitzat el concurs escolar ‘Ens protegim dels riscos naturals’ –amb més de 442 alumnes participants– i s’han celebrat xerrades i actes per a sensibilitzar diferents col·lectius, com ara la gent gran i d’altres col·lectius vulnerables, que han clos amb més de 300 persones assistents en total.

Sobre la planificació i gestió d’emergències, Pons s’ha referit a la revisió dels plans de confinament i evacuació, que regulen el seguiment, obertura i tancament de les zones afectades per allaus. En relació amb les intervencions, els efectius Protecció Civil s’han activat en un total de 20 ocasions, la major part d’elles relacionades amb riscos naturals o avisos meteorològics adversos amb perill per a la població. A més, el director ha emfatitzat la importància de l’exercici d’allau nacional celebrat al febrer a Soldeu com a element clau en la preparació i coordinació dels equips de rescat en situacions d’emergència.

Finalment, com a projectes més destacats per al 2025, Pons ha mencionat el Reglament d’activitats i esdeveniments o diferents plans de protecció civil, com ara el Pla Territorial Nacional. Així mateix, Cristian Pons ha emfatitzat que ja ha finalitzat la primera fase d’anàlisi per a posar en marxa el futur servei d’atenció de trucades d’emergència 112 i del Centre Nacional d’Emergències. Ara, ha afegit, caldrà començar amb l’etapa corresponent a la definició dels protocols d’actuació del 112 i la identificació de la plataforma de gestió d’emergències.