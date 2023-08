Comencen les nits del recinte de Casetes amb el Seu Rock

Les casetes obren aquest vespre a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Una vuitantena de caravanes ja omplen des d’aquest divendres el recinte de Casetes de la Festa Major de la Seu d’Urgell, al camp de terra annex a l’Aparcament Doctor Peiró, per a gaudir de cinc nits de celebració i música. El tret de sortida d’aquesta programació serà, un any més, amb la nit del Seu Rock, en què els protagonistes a l’escenari són grups de la ciutat i la comarca. Començarà a la mitjanit (0.00 hores) i comptarà amb les actuacions de les bandes The Popis, Mater, Flanders, Tangana, Aiga del Grifo i Punk de Trobada.

També avui divendres, abans dels concerts, se celebra un Sopar de Caravanes per a tots els membres de les colles que s’hi vulguin afegir. Començarà a les 9 del vespre i es fa a peu dret. Inclou un aperitiu, fideuà i pastís. Tot seguit (23.45 hores), com a novetat, es llegirà el Pregó de l’Espai Casetes.

Aquestes són dues de les diverses activitats que ha promogut la Coordinadora Casetes per a aquests dies. Aquest dissabte a la tarda (17 hores), hi haurà un Torneig de Truc (5 euros per parella) i un concurs de Pes de Formatge. I al vespre (19 hores), es farà un Bingo Musical, pel qual es vendrà els cartrons des de mitja hora abans, al preu de 2 euros cadascun.

Diumenge, a les 6 de la tarda, es durà a terme el Piribeu (cal inscripció prèvia) i també la votació de la Millor i la Pitjor Caravana del recinte. Més tard, a les caravanes hi haurà una Nit Temàtica Hawaiiana. Finalment, per dilluns es proposa un Torneig de Botifarra (17 hores) i el concurs de ‘Beerpong’, per parelles i amb un preu d’inscripció de 10 euros.

Pel que fa als concerts, després del Seu Rock, aquest dissabte a partir de la mitjanit (0.00 hores) els protagonistes a Casetes seran Doctor Prats. El grup de Terrassa torna a la Seu, on ja havien actuat just abans de la pandèmia, l’any 2019, i presenten l’àlbum ‘Pel cantó bo’, juntament amb els èxits dels seus anteriors treballs, ‘Venim de lluny’ i ‘Aham Sigah’. Tot seguit actuarà el grup de versions La Cosa Nostra i completarà la ‘Nit a Tot Gas’ la sessió de MoN DJ.

Diumenge hi haurà la ‘Nit al Ralentí’, que començarà amb el grup barceloní d’electropop Siderland i seguirà amb la formació Les que Faltaband i les sessions de Nit Oh Parties!, amb DJ Dani Madrid, Jabalinx i The Jockers (Leydako & DJ AL3). I dilluns, la ‘Nit sense Fi’ portarà la cantant Suu, el grup de versions La Bruixa Express i DJ Marsal Ventura. D’altra banda, dimarts a la mitjanit (0.00 hores) es farà una festa de cloenda de Casetes, amb la Macrodisco Nishka.