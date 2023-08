La FMA presenta l’equip per al Trial de les Nacions de França

L’equip que participarà al Trial de les Nacions, a França (Andbank)

La presentació oficial de l’equip que representarà a Andorra al Trial de les Nacions ha tingut lloc a la seu d’Andbank amb la presència del director de la Banca Institucional d’Andbank, Josep Maria Cabanes, el Secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes i la vicepresidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Laia Clascà, així com l’assistència dels pilots i motxillers de l’equip andorrà.

Els pilots seleccionats en la categoria masculina International Trophy són Jordi Lestang, Gaudi Vall i Jan Gabriel, segons el rànking del Campionat de Trial d’Andorra 2023, els mateixos pilots que en l’edició anterior del TDN, per tant, ja tenen experiència en aquesta competició, havent competit en equip els 3 junts. A més a més, Lestang i Vall tenen moltíssima experiència ja a nivell de Campionat del Món perquè porten temps participant al Campionat del Món individual en categoria Trial2.

Pel que fa als motxillers els seleccionats són Quim Altés, que ja ha estat pilot seleccionat en anteriors edicions del TDN, i que a més de motxiller és el pilot reemplaçant en cas de lesió dels pilots seleccionats, i Yago Parellada, que igualment, ha pres part en anteriors TDN i té molta experiència en el Mundial individual portant a la pilot femenina Laia Pi.

Enguany el Trial de les Nacions tindrà lloc a Auron, França, els dies 8, 9 i 10 de setembre, just després de la darrera prova del Campionat del Món de Trial a nivell individual que serà també a França el cap de setmana anterior, amb la participació dels pilots amb beca ARA del Govern d’Andorra, Jordi Lestang i Gaudi Vall.

La selecció andorrana viatjarà a França el divendres 8 de setembre, el dissabte 9 serà el torn dels controls administratius i tècnics, entrenaments oficials, visita de zona i desfilada dels equips en competició, i el diumenge 10 de setembre tindrà lloc el Trial de les Nacions.

“La FMA està fent un magnífic treball en aquests darrers anys i està assolint el seu fruit, per això des d’Andbank volem apostar per aquest equip d’esportistes, que s’esforcen i no paren de créixer competició a competició”, ha declarat Josep Maria Cabanes.

“Laia Clascà ha expressat que “és una fita molt important per a la Federació Motociclista d’Andorra, la participació en aquest Campionat del Món de Trial per països”. Per la seva part, Alain Cabanes ha mencionat el suport que “any rere any la Secretaria d’Estat d’Esports dona a la Federació Motociclista d’Andorra, tant econòmic com logístic”.





Darrers resultats destacats al Trial de les Nacions:

– 2019 Eivissa (Espanya): Gaudi Vall, Miquel Font i Quim Altés (10a posició)

– 2021 Gouveia (Portugal): Gaudi Vall, Jordi Lestang i Xavi Casas (històrica 3a posició)

– 2022 Monza (Itàlia): Jordi Lestang, Gaudi Vall i Jan Gabriel (10a posició)





Pel que fa als països inscrits al TDN 2023:

Categories:

– Categoria masculina World: Només 5 països en la categoria més alta (la favorita, Espanya, amb el resident Toni Bou acompanyat de Jaime Busto i Gabriel Marcelli; França; Itàlia; Regne Unit; i Noruega).

– Categoria femenina Women’s World: 13 països, amb Espanya també com a favorita amb les pilots Berta Abellan, Sandra Gómez i Alba Villegas).

– Categoria masculina Internacional: 18 països entre els quals Andorra (el 2022 el podi el va encapçalar República Txeca, seguida d’Alemanya i Àustria).

– Categoria mixta Challenge: Amb 6 països inscrits.

– Categoria Vintage Trophy: Amb 45 inscrits a nivell individual.





Més informació a: www.trialgp.com