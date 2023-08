Schwarzbauer guanya el cross-country short-track de la Copa del Món de BTT

Imatge d’una de les curses en categoria femenina (Pal Arinsal)

Pal Arinsal ha viscut avui divendres una gran jornada de ciclisme. Tant el circuit de cross-country short-track (XCO) com el de descens (DHI) s’han omplert d’apassionats de les dues rodes per a viure en directe el gran ambient que hi ha hagut a l’estació massanenca gràcies a l’espectacle dels millors riders del món.

La cirereta del pastís de la jornada d’avui s’ha viscut en l’esprint final de l’XCO masculí Elit, on Luca Schwarzbauer i el 10 vegades campió del món, Nino Schurter, s’han disputat el triomf en un final ajustat, però, en el qual, l’alemany ha imposat les bones sensacions que ha anat oferint durant tota la cursa per a emportar-se la victòria del XCC de Pal Arinsal. De fet, Schwarzbauer ha anat liderant el grup capdavanter bona part de la cursa, i ha partit amb avantatge a l’esprint final per a tancar les nou voltes al circuit d’1,1 km amb un registre de 20’13’’. Schurter ha travessat la línia de meta un segon després, mentre que el francès Jordan Sarrou ha completat el podi a dos segons del guanyador. El flamant campió del món de cross-country, Tom Pidcock, ha reservat forces, presumiblement, per a l’XCO de diumenge, i ha ocupat la 17a posició final, just per darrere del català Jofre Cullell, que ha estat 16è.

En la cursa d’XCO femenina Elit, Alessandra Keller s’ha mostrat molt forta en tot moment i s’ha endut la victòria. Un atac a dues voltes del final li ha servit per a agafar un marge d’uns 3 segons sobre la britànica Evie Richards, que ho ha donat tot per a reduir la distància, però finalment la suïssa ha mantingut el pols per a coronar-se, completant les vuit voltes de la cursa amb un registre de 20’36’’. Richards s’ha quedat a sis segons i la neerlandesa Puck Peeterse ha estat tercera a 17 segons.





Classificatòries de descens

Els andorrans Àlex Iscla i Arnau Graslaub no han pogut situar-se entre els 60 millors de la classificatòria de descens que donava accés a la semifinal de demà dissabte, després de finalitzar en la 74a i 123a posició, respectivament. Amb una baixada de 2’59’’095, Iscla s’ha quedat a només un segon de ser entre els 60 millors, però els petits detalls l’han deixat fora del pas a les semifinals. “M’he quedat fora per un segon, toca assumir-ho i seguir treballant”, ha valorat Iscla. Graslaub tampoc ha quedat satisfet amb la seva baixada, que amb un 3’05’’990 ha estat per sota dels registres als entrenaments lliures, i s’ha quedat a gairebé 8 segons del tall. “És part d’aquest esport i una errada costa molt cara, més en aquest circuit que està tot molt ajustat. Hi ha aspectes positius, però estic una mica trist perquè fer pitjor temps que en uns entrenaments no és plat de bon gust. Aprenem i seguim”, ha assenyalat el jove andorrà, que ha afegit que “l’any vinent tornarem a ser aquí als Campionats del Món”.

El més ràpid de la classificatòria ha estat el resident a la Massana, Loïc Bruni, que ha completat el descens en 2’46’’720, només tres dècimes per davant del seu compatriota, Loris Vergier, el segon de la primera baixada puntuable a Pal Arinsal. El canadenc Jackson Goldstone ha estat el tercer més ràpid del dia, a dos segons clavats del temps de Bruni. Tots tres encapçalen la llista dels 60 riders que demà disputaran les semifinals, on es jugaran ser entre els 30 millors per a classificar-se per a la final.

En la classificatòria del descens femení, Valentina Höll ha imposat novament el seu domini amb un registre de 3’11’’924, deixant a gairebé quatre segons a l’alemanya Nina Hoffmann, la segona més ràpida de la categoria, i a més de vuit segons a la noruega Mille Johnset, que marcat el tercer millor registre de la classificació. La francesa Vicky Clavel ha tancat la llista de les 15 més ràpides que han segellat el bitllet per a les semifinals de demà dissabte, i en la qual es disputaran les 10 places que donen accés a la final.





Pinkerton i Van Leuven triomfen en Júnior

Les curses que han inaugurat l’acció, avui, a Pal Arinsal, han estat les finals del descens júnior, que s’han adjudicat el nord-americà Ryan Pinkerton i la neozelandesa Erice Van Leuven.

La categoria masculina ha estat la que s’ha decidit per marges més ajustats. Pinkerton ha fet una baixada impressionant, especialment al tram final del circuit, i ha marcat un registre de 2’49’’099, que li ha servit per a endur-se la victòria amb 1’028’’ de marge sobre el segon, l’italià Christian Hauser. A partir d’ell, entre el segon i el cinquè classificats hi ha hagut menys d’un segon de diferència, amb Nathan Pontvianne ocupant el tercer calaix del podi, Evan Medcalf quart i l’actual líder de la general, Bodhi Kuhn, en cinquè lloc (+1’’852). El canadenc suma 195 punts pels 163 de Pinkerton, que manté el pols pel títol júnior amb 4 proves encara per disputar-se.

La categoria júnior femenina ha tingut una clara dominadora: Erice Van Leuven. La neozelandesa de l’equip Commencal ha donat un cop damunt la taula en completar la seva baixada de la final en 3’21’’045, mentre que la més ràpida de la ronda classificatòria d’ahir, la colombiana Valentina Roa, s’ha quedat a 5’382’’ i ha acabat segona. Per la seva part, la francesa Lisa Bouladou ha completat el podi amb un descens que l’ha situada a 13 segons de Van Leuven. Amb aquests resultats, la general júnior s’atapeeix més, amb les tres corredores que han ocupat el podi d’avui en 25 punts de diferència, sent Bouladou encara la líder per davant de Roa i Van Leuven, respectivament.





Jornada de dissabte

L’espectacle de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal continua demà amb dos plats forts més: les semifinals i les finals de descens Elit. Davant la previsió meteorològica de demà, l’organització confirmarà els horaris de les semifinals i les finals al matí per tal d’adaptar-se a les millors condicions possibles. En aquest sentit, es recomana novament als espectadors que vulguin venir a viure la cita en directe que s’informin a través dels canals oficials, com les xarxes socials i la web https://palarinsalworldcup.com/ per a estar informats dels possibles canvis en el programa. Així, es referma la recomanació de l’ús del transport públic per a facilitar la mobilitat per la parròquia i el país.