La Seu aprova una moció perquè els comerços locals no paguin taxa per a instal·lar parades per la Fira de Sant Ermengol

Nombrós públic a la Fira de Sant Ermengol (Aj. la Seu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns una moció, presentada conjuntament per Junts i ERC, en què es demana que els comerços de la ciutat quedin exempts de pagar la taxa d’ocupació de la via pública corresponent a la instal·lació de parades davant els seus locals durant la Fira de Sant Ermengol. El text constava de tres punts, dels quals els dos primers van ser aprovats amb 9 vots a favor (també s’hi va afegir la CUP) i 7 en contra, de l’equip de govern (Compromís), mentre que el tercer va rebre 7 vots favorables i 9 abstencions.

En nom de Junts, Urgell Isus, va explicar que presentaven aquesta petició després del malestar que ha generat entre els comerciants l’aprovació, a l’anterior plenari, d’una modificació a l’ordenança fiscal de la taxa per a utilització de la via pública, amb què s’estableix el pagament d’un preu públic per aquesta instal·lació de parades durant la Fira, amb un cost de 37 euros a la zona A i 46 euros a la zona B. Una mesura que va tirar endavant amb el vot favorable de Compromís i la CUP, mentre que Junts i ERC hi van votar en contra. Isus denuncia que aquesta taxa “no s’havia cobrat mai als comerciants de la ciutat, per instal·lar-se davant la seva botiga”, i creu que s’hauria de recuperar la gratuïtat en aquests casos “en reconeixement a la tasca a favor de la ciutat que fan diàriament, tenint en compte que ja paguen diverses taxes i tributs a l’Ajuntament al llarg de l’any”. També exposa que “no s’havia negociat ni amb els grups de l’oposició ni amb l’associació que representa el comerç de la Seu”, en referència a l’UBSU.

Per tot plegat, la regidora considera que “aquesta taxa té un afany purament recaptatori i perjudica la Seu i el comerç local, en la línia d’altres decisions preses per l’equip de govern com ara eliminar el pàrquing de terra de Doctor Peiró, acabar amb les parades del mercat al carrer dels Canonges i Santa Maria o acabar amb la tradicional venda directe de productes locals a la plaça del Mercat”. I conclouen que “amb la complicitat de la CUP, es fa una discriminació dels comerços de la Seu”.

En aquest sentit, la moció demana que aquests comerços quedin absents de l’esmentada taxa i que l’exempció ja s’apliqui a la Fira d’enguany, aquest octubre vinent. El portaveu d’ERC, Francesc Viaplana, hi afegia que fer aquesta rectificació “seria una deferència per al comerç local que aixeca la persiana a la Seu els 365 dies de l’any” i assegura que és relativament fàcil perquè “no són tants” els comerços que munten parada davant el seu establiment durant el principal esdeveniment econòmic de la ciutat.

Per a l’equip de govern (Compromís) la tinent d’alcalde de Finances, Gemma Tó, va voler remarcar en primer lloc que la moció parla de “punts separats” com són la Fira de Sant Ermengol i, per una altra banda, el mercat. Tó va assegurar que, per ara, no havien rebut cap petició de comerciants demanant aquesta modificació i hi afegeix que els botiguers en general estan molt contents pels canvis introduïts l’any passat i, especialment, per la ubicació de la Fira de Formatges al passeig Joan Brudieu, amb la qual afirma que han notat un repunt de vendes i “tothom hi ha sortit guanyant.