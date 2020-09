Comença la campanya de control de la processionària al país

Aquesta setmana es du a terme la campanya de control de la processionària que fan els comuns de manera periòdica durant l’època d’aparició de l’eruga. Els treballs es faran amb helicòpter a les zones més boscoses i amb mitjans locals, als indrets propers als nuclis urbans.

Segons el calendari establert, a primers de setmana es treballarà a les parròquies d’Encamp i Canillo. Un cop tancada aquesta fase, es passarà a Ordino i la Massana. A mitjans de setmana es treballarà a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella i es preveu que l’acció es tanqui el dijous, 17, a Sant Julià de Lòria. Els productes que s’utilitzen en el procés de fumigació són completament innocus i no afecten la salut de les persones i animals. Els comuns treballen de forma conjunta en la gestió forestal i cada temporada es fan diversos controls i tractaments per al control de la població de processionària, per tal que l’afectació sigui menor.

Nivells d’afectació baixos

L’hàbitat de la processionària a Andorra s’ha mantingut aquesta primavera similar a la de l’any passat, entorn les 4.000 ha de bosc. Recordem que en els darrers 4 anys aquest ha augmentat un 15% aproximadament. Els nivells d’afectació actuals són baixos en la majoria de la superfície.