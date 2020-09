Una masterclass de cycling solidària tanca les activitats esportives outdoor d’aquest estiu a Encamp

El Comú d’Encamp organitza una masterclass de cycling solidària per aquest proper dissabte 19 de setembre com a cloenda de les activitats esportives outdoor que s’han realitzat a la parròquia durant l’estiu.

Des de les 10 h del matí fins a la 13 h, cada hora en punt, hi haurà una sessió de cycling a la Plaça dels Arínsols dirigida pels monitors Tània Baró, Francesc Mora i Xavier Martin. En cas de mal temps l’activitat es realitzarà al Complex Esportiu.

Les sessions duraran 45 minuts i entre sessió i sessió es realitzarà la neteja i desinfecció de les bicicletes. El Comú aplicarà el protocol de seguretat sanitària d’acord amb les directius del Ministeri de Salut.

Avui s’han obert les inscripcions on-line a través del web del Comú d’Encamp. La inscripció té un preu de 5€ per sessió i els diners recollits aniran íntegrament als fons de solidaritat per la COVID-19. S’ha previst també una fila 0 per tal que les persones que vulguin participar de la iniciativa solidària puguin fer-ho pagant el preu de la inscripció però sense participar activament a la sessió de cycling. L’activitat està prevista per a persones majors de 16 anys.

El Comú d’Encamp vol agrair als comuns d’Ordino, Andorra La Vella, Sant julià de Lòria i Escaldes-Engordany, els que tenien disponibilitat de bicicletes, per la cessió gratuïta per a realitzar l’activitat.

Les activitats esportives outdoor d’aquest estiu a la parròquia (cycling, aiguagim, ioga i pilates) han estat una de les iniciatives incloses en el pla de xoc per tal de dinamitzar l’espai públic amb activitats a l’aire lliure i que han tingut una alta participació en totes les seves modalitats.