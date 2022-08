Cinema compromès i familiar a la vora del llac tanca el programa de les Nits d’estiu a Engolasters

FEDA Cultura tanca aquest divendres, dia 26 d’agost, a les 20 hores el programa d’enguany de les Nits d’estiu a Engolasters amb una projecció de cinema familiar a la vora del llac. Ho fa en col·laboració amb el festival Ull Nu, per a portar el migmetratge d’animació Minúscul: La vall de les formigues perdudes.

La pel·lícula, una producció francobelga que va rebre el premi Cèsar a la millor pel·lícula d’animació 2015 i va formar part de la secció oficial del Festival de Sant Sebastià, té un missatge de respecte mediambiental, que s’alinea amb un dels pilars de FEDA, la sostenibilitat. L’entorn del llac, que alimenta amb energia 100% renovable la central hidroelèctrica, és un indret incomparable per a gaudir d’una proposta per a tota la família i compromesa amb el planeta.

Minúscul, l’adaptació cinematogràfica de la sèrie d’animació del mateix nom, explica la història d’una guerra entre tribus de formigues iniciades per les restes d’un pic-nic abandonades. Amb poques paraules, una banda sonora brillant i una narrativa audaç trasllada un missatge que no deixa indiferent.

Encara hi ha places per a la projecció d’aquest divendres, una de les propostes de FEDA Cultura emmarcada en el programa de Nits d’estiu als museus que tenen més èxit cada any. L’activitat és gratuïta però la reserva és necessària i es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111. És aconsellable portar una manta o estoreta per a seure a terra i roba d’abrigar.