El sector turístic de l’Alt Pirineu confirma que supera les xifres prepandèmia aquest estiu

El sector turístic de l’Alt Pirineu ja supera aquest estiu les xifres d’ocupació d’abans de la pandèmia, d’acord amb el balanç del mes de juliol al conjunt de la demarcació de Lleida. Amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), aquest mes passat hi va haver un 3,92% més de pernoctacions que al juliol de 2019. I si la comparació es fa amb el mateix mes de 2021, l’increment és del 5,78%.

En xifres totals, a Ponent, l’Alt Pirineu i Aran s’han registrat 215.900 pernoctacions al llarg del juliol, reservades per 91.000 viatgers. Això significa que el nombre d’hostes encara és inferior al del 2019, però que s’hi estan més nits: de mitjana, 2,37 nits per visitant. El responsable de màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, conclou que hi ha un “canvi de tendència” i els viatgers fan estades més llargues. El sector ha mantingut preus per a continuar sent competitiu en un “estiu atípic”, per la guerra i d’altres factors, especialment la forta inflació en gairebé tots els productes.

Una altra de les dades rellevants que es desprèn de l’informe és que la demarcació ha recuperat el turisme estranger: aquest juliol hi ha hagut 38.800 visitants de fora de l’Estat espanyol, una xifra que fins i tot supera la del mateix mes de 2019, quan ja hi va haver una dada considerada molt bona (36.000). Juli Alegre remarca que el turisme internacional va ser el primer a “caure en picat” quan va esclatar la pandèmia, a causa de les restriccions, però que ara ha tornat amb força.

En espera del balanç final de l’estiu

Per tot plegat, el Patronat considera que són unes xifres “molt bones” i ara està en l’espera de conèixer el balanç de tot l’estiu, tant a l’hostaleria com a d’altres sectors com el turisme rural i els càmpings. Alegre ha recordat que a principis de temporada ja van preveureu que les xifres s’aproximarien a les de l’any passat, que ja va ser la millor temporada turística d’estiu de la història. I més enllà de les dades, apunta que segueixen treballant per a “dinamitzar el territori” i que ja es constata una “total i absoluta normalitat”.

Al juliol hi ha hagut un 0,8% més de viatgers que al mateix mes de l’any passat però un 4,4% menys que al 2019. Això significa que ha vingut menys gent però que han allargat les estades en hotels.

La sequera afecta els esports d’aigua

En tot aquest balanç provisional, el Patronal apunta com a punt més negatiu les conseqüències de la sequera, perquè la manca de cabal i el buidatge dels pantans han afectat de manera “important” diverses activitats aquàtiques, per exemple al pantà de Rialb o a l’entorn del congost de Mont-rebei.