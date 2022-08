L’Europeu de patinatge artístic sobre rodes tindrà rècord de participants

Brenda Luque, Jana Galabert i Èric Barbeitos han començat a rodar aquesta setmana en el parquet del Poliesportiu d’Andorra, que acollirà l’Europeu de patinatge artístic sobre rodes. Els tres representants andorrans afinen la posada a punt després d’un estiu molt intens, en què han doblat la preparació física i tècnica per a arribar-hi en les millors condicions.

El director tècnic i seleccionador, Xavier Orrit, explica que sí que havien provat el parquet, però hi havia encara les cistelles de bàsquet que limitaven molt a l’hora de fer els balls. Aquest és el primer entrenament en el qual poden patinar amb la pista sencera i ja d’una forma molt semblant a la que tindran en l’Europeu, per tant, ressalta que “podem fer un simulacre molt semblant al que tindrem a l’hora de competir”.

L’Europeu d’Andorra enfila el compte enrere amb rècord de participants, prop de 300 patinadors de 16 països, que competiran en les modalitats de parelles artístic, parelles dansa, solo dance, lliure individual i en línia. Luque i Barbeitos competiran en categoria juvenil i Galabert ho farà en la júnior.

Orrit, detalla que hi ha els països punters, com ara Itàlia, Espanya o Portugal, i és més difícil arribar al seu nivell “tot i que cada vegada ens estem apropant més. Tot i que no descarto donar alguna sorpresa en aquest sentit, crec que l’objectiu és poder estar competint i guanyant a aquells països que estan en una posició més semblant a la nostra, com ara Alemanya o França”.

En els pròxims dies s’acabarà de canviar la cara del Poliesportiu per a acollir la cita més important d’aquesta modalitat organitzada mai al país. La inauguració tindrà lloc el 31 d’agost, a les sis de la tarda, i la competició s’allargarà fins al 10 de setembre.