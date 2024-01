Tallers d’escriptura i de costura a La Capsa d’Ordino

Cartell de La Capsa per a aquest 2024 (Comú d’Ordino)

La Capsa, espais de creació, reprèn a Ordino les classes del 2024 amb novetats, com ara la introducció de l’escriptura i la costura a les disciplines habituals que ofereix l’Escola. Destaca l’ampliació d’horaris per als adults, que ara podran allargar la classe la tarda dels dijous, de 14 a 20 hores, i a més, els majors de 65 anys i posseïdors de la targeta Magna tindran un 25% de descompte en la quota mensual.

El dissabte 20 de gener, al matí es faran dos tallers d’escriptura per a infants i joves amb Elena Aranda. ‘Jugar amb paraules’ per a infants de 6 a 10 anys, a les 10 hores, i ‘Creació literària’ per a infants d’11 a 16 anys, a les 12 hores. Les sessions es faran a les instal·lacions de La Capsa, al segon pis de l’edifici sociocultural L’Estudi. Cal reserva prèvia al telèfon 344 506.

El mes que ve, hi haurà una altra jornada programada per al dissabte, 17 de febrer, per a donar a conèixer nous tallers creatius, en aquest cas, dedicats a la costura amb màquina de cosir. A càrrec de Lamlola Handmade, se’n farà un al matí, dirigit a majors de 17 anys ‘Crea el teu totebag amb butxaques’ (35 euros material inclòs), de 10 a 13.30 hores i ‘Crea el teu Snack bag i porta entrepans’ (40 euros material inclòs), a la tarda, de 16.30 a 19.30 hores, a partir dels 12 anys. Les inscripcions per als tallers de costura es faran trucant al 394 993.