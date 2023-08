Dos ajuts més per al foment de l’economia circular per al 2023

Una infografia que representa l’economia circular (arxiu)

Amb la voluntat de continuar incentivant i impulsar projectes que fomentin l’economia circular, el Govern continua atorgant ajudes durant aquest 2023 en el marc de la segona convocatòria d’ajuts amb un pressupost total de 150.000 euros. D’aquesta manera, el Consell de Ministres ha validat dos nous projectes per tal que rebin una subvenció.

Els beneficiaris han estat per una part, AGREDA, pel projecte de posada en marxa de l’Observatori d’Innovació i Economia Circular per tal de contribuir mitjançant l’aportació de coneixement a la transició general del país cap a l’economia circular, i d’altra banda, el projecte de LSR SLU, per la incorporació de la línia de tractament d’equips elèctrics rebutjats que contenen gas SF6. Els ajusts per als dos projectes ascendeixen a un total de 39.000 euros.

L’objectiu del programa és impulsar ajuts destinats principalment a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general per tal de promoure l’economia circular i els principis que persegueix la llei, així com contribuir a la transició per a millorar l’eficiència dels recursos materials.

Els ajuts estan orientats a fomentar la creació d’empreses, activitats i projectes que contribueixin de forma substancial a l’economia circular, així com la creació de llocs de treball verd.

Cal recordar que al mes de juny es va atorgar un primer ajut a l’empresa Altura SL, pel projecte d’estudi sobre un sistema constructiu de murs estructurals de pedra utilitzant la pedra de la mateixa excavació de l’edifici. L’ajut per al projecte va ser de 10.000 euros.

Es recorda, que la convocatòria per a rebre ajuts encara disposa de partida pressupostaria de 101.000 euros per a nous projectes i continua oberta fins al 4 de desembre del 2023.