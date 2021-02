Canillo compta amb un fons de reserva de prop de 2 milions d’euros

El Comú de Canillo ha acollit avui el consell tradicional de les talles, tabes i arrendaments en el qual entre d’altres s’ha aprovat la modificació de l’ordinació del fons de reserva i l’ordinació d’Arrestos de la parròquia. L’administració comunal compta actualment amb un fons de reserva de prop de dos milions d’euros dels quals va dotar mig milió d’euros l’exercici del 2020 per ajudes COVID-19.

Per tal d’adaptar-se a les circumstàncies econòmiques derivades de la situació d’emergència sanitària, el Comú ha aprovat una modificació de l’ordinació que indica que cada any es podrà injectar capital al fons de reserva amb una quantitat no inferior al 3% del pressupost d’ingressos. Aquest import s’assignarà al pressupost anual de la corporació. També es considera que en cas que el pressupost d’ingressos sigui inferior al 95% dels ingressos liquidats l’any anterior, el Comú podrà reduir o suspendre, segons les circumstàncies, aquesta dotació. En definitiva, aquesta modificació de l’ordinació s’incorpora tenint en compte que en moments complicats es pugui ajustar el volum de despeses als ingressos. Així doncs, aquesta crisi ha posat de manifest la utilitat d’aquest fons de reserva atès que ha permès activar ajudes per a les famílies i les empreses.

D’altra banda, un dels articles destacables que ha incorporat la corporació comunal aquest any en l’ordinació d’Arrestos, és el que assenyala que el bestiar que estigui a l’exterior a la muntanya ha de disposar d’aixopluc amb aliments en cas de mal temps, abans de la primera nevada, i en tot cas, com a màxim el 30 de novembre. El cònsol major, Francesc Camp ha volgut plasmar aquesta millora evidenciant que la premissa és “vetllar pel benestar dels animals i per tant, els arrestos aniran evolucionant segons la realitat de la parròquia”. L’ordinació diu a més que si havent avisat el propietari del bestiar, aquest no és retirat en un període de 24 hores, el Comú podrà retirar el bestiar i apletar-lo en un lloc amb millors condicions.