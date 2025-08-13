Andorra i l’Alguer s’incorporen a Lletres Compartides, el programa que vol enfortir l’espai literari comú en català

La iniciativa Lletres Compartides ha arribat al seu quart any de vida i ha crescut en dimensió geogràfica amb la incorporació de dos nous territoris de l’àmbit lingüístic: Andorra i l’Alguer. Aquesta internacionalització enforteix aquest programa, que té com a objectiu principal donar la màxima projecció pública als escriptors catalans, valencians, illencs, andorrans, de la Catalunya del Nord i de l’Alguer per a apropar-los als lectors dels altres indrets que encara no els han llegit.
El projecte Lletres Compartides va néixer l’any 2022 i s’ha anat desenvolupant a llarg termini amb l’objectiu de consolidar un espai literari comú en el territoris de parla catalana. Les entitats que formen part del projecte són la Institució de les Lletres Catalanes, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Mallorca Literària, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, l’Oficina de l’Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia i l’Ateneu Alguerès.
Els escriptors que participen aquest any en representació de cada territori són:
-Autors de les Illes Balears: Miquel Àngel Adrover (Campos, 1994), Guillem Benejam (Ciutadella, 1990), Pere Joan Martorell (Lloseta, 1972), Miquel Mas Fiol (Sa Casa Blanca, 1996) i Maite Salord (Ciutadella, 1965).
- -Autors valencians: Enric Balaguer Pascual (El Castell de Guadalest, 1959), Joan Benesiu (Beneixama, 1971), Fani Grande (Massamagrell, 1966), Gemma Miralles (Alcoi, 1973) i Marta Moreno (Puertollano, 1977).
- -Autors catalans: Borja Bagunyà (Barcelona, 1982), Clàudia Cedó (Banyoles, 1983), Glòria Coll Domingo (Riudoms, 1988), Meritxell Martí (Sabadell, 1972) i Susanna Rafart (Ripoll, 1962).
- -Autor de la Catalunya del Nord: Joan-Francesc Castex-Ey (Perpinyà, 1977).
- -Autora andorrana: Mariona Bessa (Escaldes-Engordany, 1994).
Per a donar a conèixer els participants s’han creat nous recursos amb informació sobre el seu perfil biogràfic i literari. Els disset autors que formen part del programa representen diferents estils i gèneres literaris: novel·la, poesia, literatura infantil i juvenil, teatre, assaig, etc.
La informació sobre els autors es podrà consultar a la web de la Institució de les Lletres Catalanes a través d’un dossier informatiu que s’ha creat amb les dades més importants de cadascun d’ells.
Sessions informatives i autors itinerants
Com en els anys anteriors, el programa està dividit en diferents blocs, pensats per a fomentar el coneixement i l’intercanvi d’autors dels diferents territoris.
D’una banda, es faran sessions informatives virtuals adreçades a mediadors del món literari per a donar a conèixer els autors que participen al programa. Aquestes sessions van adreçades a personal de biblioteques, personal docent i programadors de festivals literaris.
El cor del projecte consisteix en les visites d’alguns dels autors que formen part de Lletres Compartides a d’altres territoris. Es programaran activitats literàries a biblioteques, centres educatius, llibreries i festivals, i cadascuna de les vuit entitats impulsores rebrà fins a quatre autors, de manera esglaonada, entre els mesos de setembre i desembre.
Les visites previstes per a la tardor d’aquest any són:
Catalunya: Guillem Benejam, Fani Grande, Pere Joan Martorell i Gemma Miralles.
- Comunitat Valenciana: Joan Francesc Castey-Ex, Miquel Mas Fiol i Maite Salord.
- Mallorca: Borja Bagunyà, Glòria Coll Domingo i Marta Moreno.
- Menorca: Enric Balaguer, Mariona Bessa i Clàudia Cedó.
- Pitiüses: Joan Benesiu.
- Andorra: Miquel Àngel Adrover.
- Catalunya del Nord: Meritxell Martí.
- L’Alguer: Susanna Rafart.
L’any vinent, 2026, es renovaran tots els autors que participen en el programa.