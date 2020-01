L’aplicació BlaBlaCar es va convertir en molt poc temps en un èxit sense precedents dins de les botigues d’aplicacions per a mòbils, tant per a plataformes Android com iOS. Permet que qualsevol persona pugui compartir el seu cotxe amb altres usuaris amb l’objectiu de reduir les despeses del viatge. Els desenvolupadors de l’aplicació ho descriuen com “economia col·laborativa”, tot i que alguns usuaris han trobat fórmules per no només cobrir les despeses del viatge sinó també per guanyar-se un petit sou extra a final de mes.

En el moment que un conductor crea un viatge, de forma automàtica apareix un preu preestablert que s’estableix depenent dels quilòmetres que hi ha entre un punt i un altre. Per exemple, en el cas d’Andorra-Barcelona (200 km. aproximadament) el preu habitual sol ser d’uns 12 euros, un import que paguen individualment cadascun dels passatgers, per la qual cosa, si el cotxe va ple, el conductor guanyarà per aquest trajecte 48 euros. Un import que es multiplicaria per dos en cas que a la tornada al Principat, s’utilitzés el mateix ‘modus operandi’.

Per calcular aquest import, l’aplicació fa servir uns algoritmes que calculen el preu del carburant i fa una mitjana del que gasten els vehicles dels usuaris que tenen enregistrats a la seva base de dades. Alguns usuaris de vehicles de baix consum, com és el cas del dièsels atmosfèrics, híbrids o de baixa potència, fan viatges diaris des d’Andorra fins a Barcelona, anada i tornada, gastant un dipòsit sencer cada dos dies, que representen un total de quatre viatges. Tenint en compte que en dos dies, aquest usuari haurà guanyat 192 euros, dels quals uns 40 euros van destinats al carburant, queden nets 152 euros, un import que seria el que gastaria un d’aquests cotxes en tot un mes fent aquesta activitat.

Des de BlaBlaCar asseguren tenir constància d’aquesta activitat, que consideren “legítima”. Tot i que afegeixen que “l’aplicació no està pensada per al negoci, sinó per compartir despeses de viatges programats”, posant com a exemple unes vacances, trajectes llargs d’un cop a la setmana, etcètera. L’ANA Economia ha parlat amb un usuari que utilitza aquesta fórmula, un comercial de Barcelona que fa servir el seu cotxe per captar nous clients, i assegura que cada mes “hi sumo a la meva nòmina 800 euros tranquil·lament i sense esforçar-m’hi massa”.

A Andorra, tot i que es tracta d’un sistema totalment diferent del que utilitza BlaBlaCar, existeix una aplicació per a telèfons mòbils que permet de forma molt senzilla llogar vehicles que estan aparcats per diferents punts del Principat. Es coneix com a Zipcar, i gràcies a la seva aplicació, a la qual només cal registrar-se, l’usuari que ho desitgi pot assabentar-se de la ubicació exacta on hi ha aparcat un d’aquests cotxes i llogar-lo per unes hores o dies. Un sistema que agilitza molt els tràmits per llogar un vehicle, ja que en aquest cas, el cotxe es desbloqueja a través del telèfon mòbil i no requereix acudir físicament a cap oficina a buscar les claus ni signar cap document. Val a dir que per utilitzar aquest servei l’usuari ha d’esperar 24 hores a ser validat per la plataforma.