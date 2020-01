La idea que Internet és un lloc segur cada vegada té menys adeptes. Almenys segons les estadístiques, els usuaris que desconfien de la xarxa estan guanyant en número amb el pas del temps. Recentment Google ha realitzat un estudi del mercat europeu en el qual ha descobert que el 49% dels internautes espanyols no saben diferenciar amb certesa quan un correu electrònic és un mail de phishing i quan no ho és. Les dades no acaben aquí perquè el 84% afirma que almenys rep un correu maliciós a l’any i gairebé la quarta part considera que la seva safata de correu electrònic està repleta d’aquesta mena de continguts. Aquests últims, fins i tot, arriben a afirmar que reben més de 50 correus de phishing diaris. Sens dubte serien dades preocupants tenint en compte el següent element que revela l’estudi. Segons les dades elaborades per Google, un 12% dels internautes espanyols afirma haver estat víctima d’un atac de phishing. Això significa que més d’una de cada deu persones que navega de manera assídua al país ha rebut un correu en el qual li demanaven informació de tipus confidencial com el número d’un compte bancari, la contrasenya d’una xarxa social o l’adreça postal, i en el qual ha acceptat revelar aquesta informació.