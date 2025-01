Bartumeu Gabriel i Àlvar Calvo seran als gegants de la Copa d’Europa de Soldeu

Bartumeu Gabriel, a l’Estadi Creand. Foto: Origami Òscar Rius

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) estarà representada amb els gegantistes, Bartumeu Gabriel i Àlvar Calvo, a la pròxima Copa d’Europa de gegant masculí, a Andorra, que acollirà el sector de Soldeu de Grandvalira els dies 2 i 3 de febrer. Gabriel i Calvo seran els dos esquiadors de la FAE que correran a la pista Avet, en una decisió conjunta que mira de poder aportar als diferents corredors un creixement esportiu adequat.

Així doncs, la resta de l’equip nacional de tècnica, més joves -Pirmin Estruga, Èric Ebri, Marc Fernández-, faran d’obridors a la cita andorrana, mentre que tant Àlex Rius com Xavier Cornella, els dos més eslalomistes, competiran a la Copa d’Europa d’eslàlom que acollirà Baqueira els dies 6 i 7 de febrer.





Roger Vidosa, director de la secció d’alpí: “Bartumeu Gabriel està anant de menys a més en general, tant en gegant com en eslàlom. Creiem que a la Copa d’Europa tindrà un bon moment de forma i està fent una bona progressió, fent bones curses i amb bones mànegues quan s’ha confrontat amb gent que corre en Copa d’Europa. És cert que fins ara no ha fet el circuit de Copa d’Europa sencer, però ha corregut diverses FIS i NC amb gent de nivell de Copa d’Europa i ell està allà molt a prop. Creiem que a Soldeu estarà al seu cent per cent de la temporada i l’objectiu és intentar rascar un top30, i més a casa, que coneix la pista.

“Pel que fa a l’Àlvar, ens ha guanyat alguna FIS, ha fet molt bona puntuació en gegant, ha marcat 30 punts… Quan és capaç de fer mànegues sòlides treu molt bons cronos, és capaç d’estar en cursa entre els millors si són curses júniors i si són FIS està rendint molt bé. Creiem que és capaç de fer un bon paper”.

“A la resta del grup de l’equip nacional els posarem d’obridors perquè agafin l’experiència i continuïn sumant entrenaments de qualitat. En el cas de l’Àlex Rius i Xavier Cornella se centraran en els eslàloms de Baqueira, que és on tindran més possibilitats”.