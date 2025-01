El Consell General aprova la llei que habilita la creació d’un Registre d’entitats religioses

Maria Martisella durant la seva intervenció (Consell General)

El Consell General ha aprovat aquest dijous, amb els vots favorables de tots els grups parlamentaris -a excepció del d’Andorra Endavant-, el Projecte de llei qualificada del Registre d’entitats religioses. Una llei que, com bé el seu nom indica, habilita un nou Registre al país i atorga personalitat jurídica a aquelles entitats religioses que hi accedeixin. A més, i tal com ha remarcat la presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Maria Martisella, es tracta d’una “llarga reivindicació de les mateixes entitats, que fins ara estaven inscrites al Registre d’associacions”. A la vegada, es dona resposta, des d’Andorra, “al consens internacional sobre la necessitat d’establir registres d’aquesta tipologia”, per a preservar la llibertat religiosa.

Martisella també ha volgut ressaltar que la llei estipula les entitats que poden inscriure’s al registre, així com les que no. No podran accedir-hi “i, per tant, no seran reconegudes com a tal, aquelles que utilitzin mitjans de captació que menyscabin la dignitat humana i la llibertat dels seus adeptes, les que tinguin expressions de proselitisme abusiu o il·lícit o quan es pugui acreditar que suposen algun risc per a la resta de ciutadans del país”. Així mateix, i via esmena, s’ha establert que caldrà acreditar un mínim de 20 persones físiques -de nacionalitat andorrana o residents- per a constituir-se com a entitat religiosa.

D’altra banda, la llei compta amb dues disposicions finals, una de les quals modifica la Llei qualificada d’immigració, per a protegir les persones refugiades residents al país. “Respon a la necessitat de no deixar-les sense cobertura legal un cop els ha expirat el permís que els va permetre establir-se a Andorra, permetent allargar-los el termini”, ha indicat Martisella. La presidenta suplent ha defensat que no es podia “deixar a l’estacada persones que als seus països estan patint una guerra”.





Convenis per a evitar la doble imposició (CDI)

També en la sessió del Consell General d’aquest dijous s’han aprovat tres Convenis per a evitar la Doble Imposició: amb Letònia, Romania i Montenegro. Són ja 20 els CDI que Andorra té signats.

Finalment, s’ha aprovat el nomenament d’Eric Jover com a president del Consell d’Administració de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). El conseller general Demòcrata David Montané ha defensat la seva “capacitat, dedicació i compromís amb Andorra”. Ha afegit que és “un orgull defensar la seva candidatura. Sé que continuarà servint Andorra amb el mateix rigor, la mateixa dedicació i humilitat que sempre l’han caracteritzat”. Montané ha destacat la seva “base sòlida en el món acadèmic i científic”; la seva “gestió exemplar com a ministre de Finances” durant la Covid; el fet que liderés l’ingrés d’Andorra al Fons Monetari Internacional i el seu “paper clau en el procés de diversificació del deute d’Andorra”; assegurant que avui “paguem uns interessos molt baixos gràcies a unes negociacions que van marcar un abans i un després”, ha celebrat.