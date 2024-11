La Seu acollirà, divendres, la 2a Trobada empresarial d’Innovació Digital de l’Alt Pirineu i Aran

Cartell de la 2a Trobada empresarial d’Innovació Digital (Aj. la Seu)

En plena era de transformació digital, la segona Trobada d’Innovació Digital de l’Alt Pirineu i Aran es presenta com una oportunitat irrepetible per a explorar noves fronteres en intel·ligència artificial i tendències digitals. Aquest esdeveniment, que se celebrarà aquest divendres, 22 de novembre, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell, reunirà líders i experts en un espai per a l’intercanvi d’idees claus, no només sobreviure, sinó prosperar en un entorn empresarial en evolució constant.

La innovació tecnològica s’ha convertit en una necessitat estratègica. Les empreses de tots els sectors han de captar les oportunitats que ofereix la digitalització per a mantenir-se rellevants i competitives. L’esdeveniment està organitzat per La Seu Tech City, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la revista Viure als Pirineus, i compta amb el patrocini de l’IDAPA, el Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida, I2CAT, Àrees Digitals de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Fundació Planes Corts, la Cooperativa Cadí, Alt Urgell Fibra, Tallers A. Miquel, Goprinters, IpHard, Xtrategics, Menja’t l’Alt Urgell, Turisme de la Seu, l’AEAU, l’UBSU i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, a més de la participació de moltes altres empreses i entitats pirinenques.





Agenda de la 2a Trobada d’Innovació Digital de l’Alt Pirineu i Aran

09:15h. Acreditació dels assistents.

09:30h. Presentació de la trobada. Gemma Besolí.

09:40h. Benvinguda institucional. Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell.

09:45h. «Ciberseguretat: Dies del Futur Passat» Ramsés Gallego. ISACA Hall of Fame | vicepresident executiu Quantum World Association | Professor | Speaker Internacional

10:35h. «Diàleg Obert» Modera: Marc Llovera, fundador d’Aurobotics. Intervé: Francesc Caballero, responsable de desenvolupament a M&F Consultoria Farmacèutica. Lena de Pons, divulgadora farmacèutica. Farmacèutica titular a Farmàcia Martinet.

11:00h. Esmorzar i networking al Parador de la Seu d’Urgell.

11:45h. «Digital mindset: pensar, actuar i ser digital» Ignasi Martín, director general d’ACTINN, Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació.

12:15h. «Taula Àrees Digital Alt Pirineu i Aran» Modera: Chelo Fernández, directora de l’Observatori Mobile World Capital Barcelona. Intervé: Casandra Vicente, fundadora d’Oshun. Joan Capdevila, fundador de Fotovideocapdevila i VisionDrone. Maria Fernández, enginyera industrial a Arantec.

12:50h. «Transformació digital: una cursa de fons o un esprint?» Maria Enrech, responsable de vendes i operacions a Puig.

13:20h. «Premis a l’Empresa i la Innovació». Modera Albert Batalla, alcalde de la Seu d’Urgell (2008-2019). Es concediran el Premi al Talent Digital i el Premi Jordi Grau a la millor iniciativa de l’any, a banda d’un reconeixement especial.

13:40h. Conclusions i cloenda a càrrec de Jordi Bernat, CEO Up2you, impulsor de Link Up.