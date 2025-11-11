Atribueixen als contrabandistes de tabac el descens de turisme al Pas

El problema del contraban de tabac i, sobretot, del trànsit de contrabandistes pel Pas de la Casa, està buidant el poble de turistes. Així ho reflecteixen les xifres del departament d’Estadística. Es tracta de visitants que no volen coincidir amb els contrabandistes amunt i avall. Se’n queixen els comerciants, i ho constaten les dades del punt fronterer del Baladrà. En el que portem d’any, han accedit a Andorra procedents de França 76.000 visitants menys que l’any passat. Tot això fa que la patronal del sector tabaquer esperi tancar l’any amb una caiguda de la facturació d’un 20%.
I, segons publica aquest dimarts AndorraDifusió, no es tracta de cap fet puntual. La davallada no es pot atribuir, per exemple, a un mal mes de setembre, sinó que durant tot el 2025 han anat venint uns 10.000 turistes menys al mes. Una deserció constant de turisme al Pas de la Casa.
“Ara mateix estem en caiguda de vendes, la veritat. Ens acostem aquest any al 20% de caiguda de vendes en el mercat global, amb un impacte molt significatiu al Pas de la Casa. Realment, no serà aquesta línia de negoci la que ens portarà riquesa, tot el contrari”, manifestava Raül Calvo, president Unió de Comerciants de Tabac, a RTVA.