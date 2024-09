Astrié: “Han passat 10 mesos i la majoria encara no ha impulsat cap habitatge a preu assequible”

Astrié, Canturri i Sabaté en la sessió de Consell de Comú (Demòcrates)

Els consellers de Demòcrates + Independents del Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, lamenten el “baixíssim grau de compliment del pressupost d’inversió” per part de la majoria, un fet que és “preocupant” perquè “repercuteix negativament en la parròquia“. Tal com s’ha informat des de la majoria en sessió de Consell de Comú celebrat aquest dijous, a 30 de juny d’enguany, només s’ha liquidat el 38% del pressupostat, i compromès el 53%.

Per a evidenciar-ho, Astrié ha recordat que en habitatge hi ha 650.000 euros disponibles, però “han passat deu mesos i la majoria encara no ha impulsat cap habitatge de lloguer assequible a la parròquia“, tot lamentant que estigui encallat el projecte de pisos del Cedre -que va deixar envestit l’anterior corporació Demòcrata-, i que encara no estigui operatiu el Programa Reviu. “Anem tard en un tema crucial“, ha manifestat.

Amb referència al baix grau d’execució, Astrié ha recordat que les partides que no es comprometen “no es poden reconduir als següents pressupostos i, per tant, es perden“, el que comporta el risc de perdre “grans quantitats d’inversió pública“. Per aquest motiu, ha demanat a la majoria que activi de manera immediata les inversions compromeses, es licitin concursos públics perquè, si no, “s’haurà de córrer a finals d’any“.

El conseller de DA + I ha lamentat que “aquesta situació de deixadesa afecta temes crucials com l’habitatge“, però també els serveis públics, la higiene, el medi ambient o el patrimoni natural, afegint que “no podem permetre que la nostra ciutat es degradi per la manca d’acció i previsió d’aquest Comú“. Ha reiterat que la inversió pública “genera riquesa, inversió privada, activitat comercial, tal com s’ha demostrat els darrers vuit anys“. Per tot plegat, la gestió de l’actual majoria amb les inversions “no és una bona notícia per als ciutadans d’Andorra la Vella, que veuen com els seus recursos no s’aprofiten per a millorar la qualitat de vida de la nostra parròquia“.





Edictes públics que no compleixen les lleis

També en sessió de Consell de Comú, els consellers de DA + I han donat un toc d’alerta a la majoria pel que fa al darrer edicte per a contractar agents de circulació. L’edicte no complia amb la Llei del Cos, ja que no obligava els aspirants a acreditar el nivell B1 de català i s’obria la porta a fer un examen de capacitació. “Hem de ser seriosos amb la llei, que ho explicita clarament“, ha sentenciat Canturri, que també ha lamentat que l’edicte no passés prèviament pel gabinet jurídic comunal, “i més si es tenien dubtes“.