Riva es reuneix amb Iceta durant l’estada a Pequín amb motiu de la celebració dels JJOO d’hivern

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha mantingut una reunió bilateral amb el seu homòleg espanyol, Miquel Iceta, durant l’estada que la ministra està duent a terme a la capital xinesa de Pequín, en el marc de la celebració dels Jocs Olímpics d’hivern (JJOO).

Riva i Iceta han reforçat la voluntat per continuar treballant per facilitar al màxim possible les estades esportives perquè es puguin beneficiar els atletes d’ambdós països. Amb la voluntat que el ministre espanyol pugui conèixer de primera mà les instal·lacions andorranes per a la pràctica de l’esquí, s’ha convidat al ministre Iceta a assistir les finals de la Copa d’Europa que acollirà Grandvalira al mes de març.

La ministra Riva també ha aprofitat l’estada a Pequín per trobar-se amb el President del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. La reunió s’ha mantingut de manera conjunta amb el Comitè Olímpic Andorrà amb la voluntat de reforçar els lligams entre ambdues institucions. Així mateix, Riva s’ha trobat amb Joan Antoni Samaranch, membre del Comitè Olímpic Internacional i de la comissió de coordinació de diversos JJOO.

Cooperació entre els petits estats

Per altra banda, i també en el marc dels JJOO d’hivern, la ministra de Cultura i Esports ha mantingut diverses reunions amb Mònaco, San Marino i Liechtenstein. Les trobades amb Mònaco i Liechtenstein han estat amb els caps d’estat, mentre que amb San Marino s’ha reunit amb membres del comitè olímpic. Amb els tres petits estats ha intercanviat la voluntat i necessitat de continuar impulsant els Jocs dels Petits Estats d’Europa com a prova competitiva per als esportistes dels països amb dimensions i situacions similars. En aquest context, Riva ha explicat als seus homòlegs que Andorra ja està iniciant els tràmits per acollir la cita el 2025.